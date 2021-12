Voor deze kruidenmix met vooral ui erin betaal je omgerekend 60 euro per kilo

Koken & EtenKoop jij wel eens een zakje of potje kruidenmix in de supermarkt? Grote kans dat hier minder kruiden in zitten dan je denkt. Bij kruidenmixen en mixen voor vlees, vis of een maaltijd betaal je namelijk vaak voor goedkope vullingen als zout, paneermeel, suiker of ui.

Om een maaltijd goed op smaak te brengen, gebruiken mensen nogal eens een kruidenmix. Makkelijk, want alles is precies in de juiste verhouding voor je bij elkaar gestopt. Hoewel kruiden... in de zakjes en potjes blijken regelmatig maar weinig kruiden en specerijen te zitten.



Dat blijkt uit een steekproef van de Consumentenbond, die de opvallendste voorbeelden in de Gezondgids van december noemt. De Consumentenbond pleit voor strengere regels die misleidende verpakkingen en het toevoegen van grote hoeveelheden zout beperken.

Een voorbeeld van iets wat de Consumentenbond tegenkwam: de mixen voor vlees van Lidl en Aldi bestaan tot wel driekwart uit zout. Ook de kruidenmixen van fabrikant Verstegen bevatten veel zout: in de mix voor kip traditioneel zit maar liefst 69 procent zout en de mix voor stamppot bevat 31 procent zout. Maggi’s kruidenmixen bevatten eveneens veel zout. Waar je verwacht dat een zakje kruidenmelange nootmuskaat vooral nootmuskaat bevat, blijkt het voor 60 procent uit zout en voor maar 6 procent uit de specerij te bestaan. De naam is niet misleidend, blijkt uit de reactie van Maggi, want ‘het woord melange maakt duidelijk dat het niet om een pure nootmuskaat gaat, maar om een melange van smaken’.

,,Consumenten zijn zout gaan waarderen omdat het overal aan wordt toegevoegd”, zegt woordvoerder Babs van der Staak van de Consumentenbond. ,,De enige manier om het tij te keren en mensen te laten wennen aan een minder zoute smaak is door te stoppen met producten die buitenproportioneel veel zout bevatten.” Verstegen denkt dat mensen inderdaad wennen aan dat zout en minderen niet te snel kan. ‘Dan bestaat de kans dat de consument alsnog extra zout gaat toevoegen.’

Kruidenmixen bevatten vaak meel, suikers en ui

Bij verschillende mixen voor gehaktkruiden betaal je volgens de Consumentenbond vooral voor paneermeel, terwijl fabrikanten dit niet altijd duidelijk vermelden. ,,Wij denken dat dit marketingtrucs zijn”, zegt Van der Staak. ,,Wat ons betreft moet op zijn minst op de voorkant van dit soort mixen gecommuniceerd worden over het hoofdbestanddeel. Fabrikanten zijn zich er blijkbaar van bewust dat ze met dit soort ingrediënten consumenten niet overtuigen het product te kopen, maar dan moeten ze het ook niet gebruiken.”

Jumbo’s Kruidenmix voor gehakt slagersrecept bevat maar liefst 79 procent paneermeel en in de stoofmix runderlapjes van Maggi zit 62 procent meel. Op de vraag waarom paneermeel dan niet op de voorkant staat van het product, komt geen reactie vanuit Verstegen en Silvo.



In de kruidenmix van Maggi blijken zelfs helemaal geen kruiden en specerijen te zitten, de mix van Jumbo bevat slechts 0,04 procent lavas. Ook suikers zijn een goedkoop vulmiddel. De salademixen van Calvé bevatten vooral suikers en maximaal 12 procent kruiden. Fabrikant Silvo voegt ook veel suiker toe aan de stamppotmixen. Silvo zegt glucosestroop aan de receptmixen toe te voegen ‘om de smaak van de op aardappel gebaseerde gerechten in balans te brengen’.

Ui scharen onder kruiden niet in strijd met warenwet

Ui is eveneens een populaire, goedkope (op)vulling. Jumbo’s kruidenmix voor aardappel bevat 47 procent van deze groente en bestaat maar voor 1 procent uit kruiden (majoraan) en 11 procent uit specerijen. Verstegens mix voor zalm bestaat voor 59 procent uit ui en maar voor 5 procent uit dille en een beetje tijm. Die laatste mix is omgerekend 60 euro per kilo. Best veel, als je bedenkt dat een kilo ui een fractie daarvan kost.



Fabrikant Silvo rekent ui tot de specerijen en kruiden in zijn kruidenmixen. Volgens de NVWA is dit niet in strijd met de warenwet, omdat de vage definitie van kruiden en specerijen ruimte laat om groente als specerij te bestempelen. ,,Sommige fabrikanten interpreteren deze definitie minder breed dan andere fabrikanten”, legt Van der Staak uit. ,,Soms wordt ui dan niet als specerij gerekend. Dat maakt het voor de consument onnodig verwarrend.”

De pure specerijmengeling Napoli van Verstegen wekt door de naam de suggestie dat de mix bestaat uit een mengeling van specerijen. Maar de mix is voor het grootste deel gevuld met tomaat en bevat slechts 12 procent specerijen. ‘Het woord pure slaat in dit geval op het gebruik van pure ingrediënten en zegt niets over de samenstelling van de mix’, aldus Verstegen.

