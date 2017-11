Voor deze vijf etenswaren in Dubai moet je diep in de buidel tasten

Dubai dankt haar rijkdom aan de vondst van aardolie in de jaren 60. Door deze vondst is de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten zich steeds meer gaan ontwikkelen als rijke stad. De winkelcentra zijn mega luxe en in restaurants kan voor honderden euro's worden gegeten.



De prijzen in Dubai liggen een stuk hoger dan wij in Nederland gewend zijn. Houd je vast, hier komen ze.

Sandwich - €70,40

Dit is het duurste broodje van Dubai. Het lijkt alsof er niet veel op zit en dit is ook zo. Het broodje bestaat namelijk uit twee sneetjes brood, een beetje zout, boter en Perigord truffels. Bij dit broodje draait het om de kwaliteit van de producten. Het duurt dan ook negen uur om het broodje te maken. Dat is dus een hele werkdag voor één broodje!

Volledig scherm © Foodbeast

Cupcake - €844

Een kleine bakkerij in de Dubai Mall creëerde voor het eenjarig bestaan de Herculean cupcake. Het in goud gedipte baksel wordt ook wel de 'Golden Phoenix' genoemd. De cupcake wordt gemaakt met 23-karaat goud, vanillebonen, Italiaanse chocolade en gouden aardbeien. Het zal je niet verrassen dat het maken van dit hapje ook aardig wat tijd kost. Het duurt namelijk 48 uur voordat er één cupcake klaar is.

Volledig scherm © Foodbeast

Pizza - €171,151

Een pizza van meer dan 170 euro? Het is echt waar. De 'Royal Pizza' is de naam van de pizza die gemaakt is in het restaurant Pierchic. Voordat de pizza door normale mensen gegeten kon worden was het een eenmalig gerecht voor het koningshuis van de oliestaat. Er zitten dan ook ingrediënten op de pizza van over de hele wereld. Italiaanse truffels, Perigord-truffels, Frans 'foie gras', Mongra-saffraan uit Kasjmir, kaviaar geweekt in Dom Perignon, Japanse matsutake-paddenstoelen en twee ons bladgoud.

Volledig scherm © Foodbeast

Ijsje - €684,77

Nummer vier op het lijstje van duurste etenswaren in Dubai is 'The Black Diamond'. Voor de prijs van €684,77 krijg je één bolletje vanille-ijs uit Madagascar. In het ijs zitten zeldzame Iraanse saffraan en Italiaanse truffels verwerkt. Maar Dubai zou Dubai niet zijn, als het geheel niet afgemaakt zou worden met goud. Daarom als finishing touch nog wat spikkels van 23-karaat goud.

Volledig scherm © Foodbeast

Cocktail - €6234,18

Als je dacht dat we alles gehad hadden, dan heb je het mis. Deze cocktail is gemaakt van een 55 jaar oude whiskey met zelfbereide bitter en zelfgemaakte passievruchtsuiker. Ook zitten er ijsklontjes in, gemaakt van water uit Schotland. De cocktail wordt alleen geserveerd op de 27e verdieping in de Skyview Bar van het Burj Al Arab Hotel. Het drankje wordt geserveerd in een 18-karaat gouden glas dat je na het drinken wel mee naar huis mag nemen.