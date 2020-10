Voor dit 'ei' is geen kip nodig: het smaakt als ei maar is helemaal plantaardig

Een ei maar dan gemaakt in een laboratorium. VEGGS, zoals de nieuwe ‘eieren’ heten, zijn helemaal plantaardig. Er komt geen kip aan te pas, aldus producent Kipster. Met het oog op een duurzame voedseltoekomst wil het bedrijf met veel minder dieren, of zelfs helemaal geen dieren meer, voorzien in ons voedsel. Daar hoort volgens de producent een plantaardig eitje bij.

Geen gemakkelijke opgave

Quote Het allermoei­lijk­ste was om een structuur en mondgevoel te creëren dat in de buurt komt van een regulier roerei Ruud Zanders, Kipster De ontwikkeling van het product was geen gemakkelijke opgave, laat mede-initiatiefnemer Ruud Zanders telefonisch weten: ,,Het allermoeilijkste was om een structuur en mondgevoel te creëren dat in de buurt komt van een regulier roerei.” Er was een serie testfases nodig om tot eenzelfde ‘mondgevoel’ te komen.

De producenten van Kipster werken er al ruim twee jaar aan, in samenwerking met topkoks, de voedseltechnologen van het Wageningse TOP BV, Flevo Campus uit Almere en studenten van Wageningen University and Research.

Gist en sojaproteïne

Het veganistische ei is een mengsel van onder andere gist en sojaproteïne en zal straks verkrijgbaar zijn als een vloeibaar goedje in een fles. Waar de ‘eieren’ nog meer uit bestaan wil Zanders niet zeggen: ,,We zetten nu de laatste puntjes op de i, en willen de rest van de ingrediënten nog even geheim houden.”

Qua voedingswaarde en smaak hoeft de consument volgens Zanders weinig in te leveren. ,,De VEGGS zullen iets minder eiwit bevatten, maar we zijn nu de laatste stappen aan het zetten om ze zo goed mogelijk in de buurt te laten komen van het dierlijke ei. Anders dan bij het mondgevoel is de smaak door middel van kruiden gemakkelijker aan te passen. De smaak komt wat mij betreft vrij overeen.”

Hoewel het volgens Zanders lastig is om nu al iets te zeggen over de prijs, verwacht hij dat die (in liters eieren) niet veel hoger zal zijn dan die van een biologisch ei. Kipster streeft ernaar om de VEGGS volgend jaar op dierendag in de schappen te kunnen leggen. De gesprekken met potentiële afnemers lopen volop. Zanders: ,,We hopen en verwachten dat de VEGGS volgend jaar verkrijgbaar zijn in de meeste supermarkten.”

