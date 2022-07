Voor dit topterras in Londen trekt de doorsnee Brit zijn neus op (ook vanwege de onuitsprekelijke gerechten)

Koken & Eten Waarom we ineens allemaal dit Italiaanse biertje drinken

Je struikelt er bijna over: in de supermarkt, het café en restaurants zie je een Italiaans biertje, met op het etiket een man met een groen hoedje. Het bier klotst in veel glazen en kelen, maar hoe komt het dat zoveel bierdrinkers ineens allemaal vallen voor Birra Moretti? Het is lastig om een nieuw biermerk te introduceren. Tipje van de sluier: met een goede campagne en diepe zakken is veel mogelijk.

