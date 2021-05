Voor het eerst keurt Brussel insect goed voor consumptie: na meelworm volgen er zeker méér

Koken & etenAls het aan Europa ligt storten we ons vanaf nu massaal op de gedroogde gele meelworm. De eerste van wellicht een hele reeks insecten die door Brussel officieel geschikt is bevonden voor (menselijke) consumptie.

Het proteïnerijke beestje kan als snack worden genuttigd of als toevoeging in voedingsproducten als beschuitjes of pasta’s. In dat laatste geval moet dat wel duidelijk op de verpakking worden vermeld. Voor Brussel is er weinig nieuws onder de zon: miljoenen mensen over de hele wereld eten al dagelijks insecten, de FAO – een VN-organisatie - beveelt ze aan als gezond, voedzaam en rijk aan vetten, proteïnes, vitamines, vezels en mineralen. Daarna is ook de Europese Voedselveiligheids Autoriteit (EFSA) er nog eens overheen gegaan met een stevig onderzoek.

Vandaag stemden de lidstaten in, en dat maakt de weg vrij voor de Europese Commissie om de komende weken alles in orde te maken voor de marktintroductie. Die trouwens ook helemaal past in grote nieuwe Brusselse projecten als de ‘green deal’ (voor een beter klimaatbeleid) en de ‘farm-to-fork’-strategie. Insecten vermenigvuldigen zich snel, hebben geen water of vruchtbare landbouwgrond nodig en helpen mee voedselverspilling tegen te gaan.

Regulering onder het nieuwe ‘Novel-food’-programma was ook om nog een andere reden nodig. Insecten als snack waren al op de markt en vielen volgens het Europese Hof van Justitie (in een arrest van vorig najaar) niet onder de voedingswaren waarvoor op dat moment een voorafgaande markttoestemming vereist was. Nu is die wel verplicht en geldt voor insecten die als snack al op de markt waren een overgangsregime, in afwachting van de afronding van het EFSA-onderzoek. Daarvoor is de gedroogde gele meelworm dus als eerste met vlag en wimpel geslaagd.

Economisch zal de nieuwe trend – insectensnacks, of in poedervorm toegevoegd aan bakdeeg of pasta - niet meteen potten gaan breken, erkent ook Brussel, maar het zou ook niet goed zijn het insect als onderdeel van het dagelijkse voedsel helemaal uit te vlakken: bij de EFSA liggen al elf andere insecten onder de microscoop voor een veiligheidsonderzoek.

Een muffin gemaakt van meelwormen. Bij lang niet iedereen zal het water in de mond lopen, maar leerlingen van Aeres Nijkerk mochten ontdekken hoe lekker meelwormen kunnen zijn.

Hoe denk jij over het bereiden van insecten voor menselijke consumptie?

