Voor het eerst ook vrouwelijke voetballers tussen AH Voetbalplaatjes

Anouk Dekker, Shanice van de Sanden en natuurlijk Lieke Martens. Eindelijk kunnen we in Nederland ook voetbalplaatjes sparen van onze EK-kampioenen. Supermarktketen Albert Heijn heeft voor het eerst ook de Nederlandse voetbalvrouwen meegenomen in hun terugkerende spaaractie.

Voor Albert Heijn is het de vierde keer dat ze met een voetbalspaaractie komen. De eerste drie spaarboeken waren in de seizoenen 08/09, 09/10 en 10/11 te verkrijgen, toen Albert Heijn sponsor was van de eredivisie. ,,We vonden het wel weer tijd worden voor een nieuwe actie’’, vertelt een woordvoerder van AH. ,,Er was veel vraag naar, en gezien de huidige populariteit van het vrouwenvoetbal wilde we ook graag de het Nederlandse vrouwenelftal meenemen.’’

Voor wie het leuk vindt om ook de huidige linksbuiten van Heerenveen op te plakken: naast de Oranjevrouwen kan ook gespaard worden voor de hele mannelijke eredivisie. Dat niet ook voor de eredivisie voor vrouwen gespaard kan worden komt volgens AH omdat het spaarboek dan te dik zou worden. Ook de periode waarin gespaard kan worden te kort is om álle voetbalvrouwen mee te nemen.

Nieuw is dit jaar de AH-Voetbalapp; daarmee kan je plaatjes scannen en toevoegen aan je digitale verzameling. Ook kan je hier plaatjes ruilen. Het is niet de eerste keer dat Albert Heijn iets extra's probeert rondom de spaaracties: in 2010 kon je al plaatjes ruilen via het toenmalige sociale netwerk Hyves.

Bij iedere € 10 aan boodschappen krijgen klanten een setje van vier voetbalplaatjes. De actie loopt tot 24 februari.

Volledig scherm Voetbalplaatjes Nederlandse Eredivisie © Albert Heijn Nederland

Vitamini's

Ook supermarktketen Lidl heeft zijn spaaractie weer nieuw leven ingeblazen door Vitamini's aan te bieden: knuffels in de vorm van groenten, zoals een wollige bloemkool of een aaibare vijg. De actie is opgetuigd in samenwerking met Nationaal Actieplan Groente en Fruit (NAGF). Ook Lidl heeft een app gelanceerd waar onder meer Vitamini-spelletjes kunnen worden gespeeld. Bij elke 10 euro aan boodschappen bij Lidl ontvangt de klant een zegel. Bij 15 zegels kan de klant een Vitamini uitzoeken.