Voor lekker eten en drinken moet je bij meneer en mevrouw Hamersma zijn

Wie mevrouw Hamersma vraagt hoe dat ooit is begonnen met die kookboekwinkel van haar, krijgt als antwoord ‘het huis werd te klein’. Nu moet u niet denken dat er geen plek meer was voor haar collectie kookboeken. Daarop was bij de keuze van onze woning allang voorgesorteerd. Waar anderen zich wellicht hadden gebogen over een kinderkamer, bestudeerde zij destijds de mogelijkheid van een aparte ruimte om haar honderden ‘kleintjes’ een gepaste plek te geven. Belandden daarom onze eigen twee kinderen in een stapelbed in de gangkast? Welnee. Die waren toen allang het huis uit. Hoe dan ook, de schuldige ben ik.