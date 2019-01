Voor Metallicafan: bier dat is geïnspireerd op hit Enter Sandman

Goed nieuws voor de fans van metalband Metallica. Er is nu bier dat geïnspireerd is op een succesvol nummer van de band: Enter Night Pilsner.

Het biertje is een knipoog naar een nummer van Metallica, Enter Sandman. Het is bedoeld als een dikke middelvinger naar gewone biertjes, zo laten de makers weten. De leden van Metallica en brouwerij Stone in San Diego hebben het bier ontwikkeld met een brouwteam.



Een krachtige samenwerking, zo staat in de ronkende persverklaring. In 2015 verscheen er al een bier bij de Amerikaanse brouwerij Budweiser met de naam van de band. Het nummer dateert van 1991 toen The Black Album verscheen. Daarmee brak Metallica door bij het grote publiek.

Drummer Lars Ulrich en een van de oprichters van de brouwerij Greg Koch zijn bij Ulrich thuis flink gaan ‘discussiëren’ over het nieuwe biertje. Discussiëren is jargon in de bierindustrie voor drinken. ‘Tenslotte was er maar een kans om het goed te doen en alles minder dan een geweldig resultaat was geen optie’, zo melden de makers.

Volgens Ulrich delen Metallica en Stone veel idealen en visies. ,,Ik sta versteld hoeveel onze paden op elkaar lijken. Onze visie op de wereld die we koesteren, op creativiteit en op hoe we aankijken tegen onze leeftijdgenoten zijn bijna identiek.” Ulrich kan naar eigen zeggen niet wachten om deze ‘ongelofelijke’ drank met iedereen te delen.

Koch kan zich herinneren Metallica te hebben gezien op de cover van een magazine vlak nadat The Black Album was uitgekomen. ,,Op de cover stond een quote dat nog steeds bij mij resoneert. ‘Metallica ging niet naar nummer 1, nummer 1 kwam naar hen'.”

Geen compromissen

Koch hield onmiddellijk van de betekenis van die quote. ,,Doe het op je eigen manier en sluit geen compromissen met je kunst. Als je geweldig bent in wat je doet dan komen de mensen wel. Ik beschouw die simpele quote als een van de basiselemementen waarop Stone Brewery is gebouwd.”



Het biertje zal in het eerste kwartaal van dit jaar in de Verenigde Staten verkrijgbaar zijn. Daarna komt het naar Europa, Australië, China.



Arrogant Consortia een onderdeel van Stone Brewing. De agressieve en arrogante bieren hebben namen als Arrogant Bastard Ale. De brouwerij is bekend vanwege de tegendraadse manier van werken. Ze vinden industrieel 'fizzy yellow beer’ doodsaai.