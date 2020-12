Voorkom dat je te veel eet met kerst: ‘Een crashdieet is nu geen goed idee’

Koken & eten ‘Absoluut verrukke­lijk’: Nederland­se privékok Bart maakt droomge­recht in finale MasterChef

16 december Bart van der Lee is een stap dichter bij de winst van MasterChef The Professionals op de Britse zender BBC. De Nederlandse privékok wilde bewijzen dat hij bijzonder kan koken en dat is gelukt. Vanavond staat hij nog met drie tegenstanders in de ring. Een deelnemer moet na afloop naar huis.