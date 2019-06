Vrachtwagen vol chocolade ramt vangrail

De bovenkant van de truck werd bij het eenzijdige ongeval opengereten, waardoor een deel van de lading chocolade op de snelweg is beland.



Het ongeluk gebeurde in de richting van de Duitse grens. De weg is vanuit Hengelo grotendeels geblokkeerd. Het verkeer kan er alleen nog langs via de vluchtstrook, meldt de ANWB. Ook in tegenovergestelde richting - naar Hengelo - is een rijstrook afgesloten.



Verkeer moet rekening houden met vertraging, ook tijdens de avondspits. Naar verwachting wordt de weg pas weer tegen 20.00 uur volledig vrijgegeven.



De oorzaak van het ongeluk is niet bekend. Hoe het met de chauffeur gaat, is eveneens niet duidelijk. Het lijkt erop dat de chocoladewagen niet is geplunderd.