Vreemde nasmaak? Dit is hoe het komt (en zo kom je er vanaf)

Een lekkere pasta met scampi’s in knoflook bestellen in een restaurant is overheerlijk. De knoflooksmaak en -adem die je er daarna aan overhoudt? Not so much . Dit is hoe je aan die vieze smaak komt, én hoe je er weer van afraakt.

Hoe komt het eigenlijk dat bepaalde voedingsmiddelen een nogal overheersende nasmaak hebben? Cordelia Running, directeur van het smaaklab van de Amerikaanse Purdue University, zegt dat we een nasmaak meestal te danken hebben aan kleine stukjes voedsel die achterblijven in de mond, of moleculen die in het speeksel of slijm achterblijven.

Vooral krachtig smakende voedingsmiddelen als knoflook en ui kunnen een lange nasmaak veroorzaken, omdat de moleculen die geassocieerd zijn met hun smaak en geur in de bloedbaan kunnen terechtkomen en zo door het lichaam circuleren. Als zo’n krachtige smaak in je speeksel terechtkomt, kan dat bijdragen aan een sterke, blijvende nasmaak. Omdat de moleculen zo minuscuul zijn, kan het zelfs gebeuren dat ook het vruchtwater van zwangere vrouwen anders ruikt na het eten van knoflook, zo blijkt uit onderzoek.

Rauwe ui en knoflook zijn het ergst wat nasmaak betreft, zegt Running. Wanneer je ze plet, beschadig je de cellen ervan en komen er enzymen vrij die de voedingsmiddelen in kwestie hun specifieke, stinkende eigenschappen geven.

Je tanden goed poetsen na een maaltijd met veel knoflook of ui is een goede eerste stap om weer van die vieze nasmaak verlost te raken, omdat je zo kleine stukjes die achterblijven in je mond weer verwijdert. Wanneer de moleculen echter in je bloedbaan zitten, ruik je sowieso een tijdje naar knoflook of ui.

Een studie uit 2016 suggereert dat appel, munt en sla de beste voedingsmiddelen zijn om snel weer van de vieze nasmaak in je mond verlost te raken, omdat ze stoffen bevatten die inspelen op de moleculen van ui of knoflook. Daarnaast kan kauwen op wat peterselie, of een glas melk drinken soelaas bieden. Al geldt in vele gevallen echter wel het principe dat tijd nog altijd het beste medicijn is.