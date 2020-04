Vrees telers ongegrond: asperges ook in coronatijden nog altijd het witte goud

Koken & etenConsumenten betalen ongeveer hetzelfde voor asperges als in andere jaren rond deze tijd. Het witte goud heeft dus zelfs in deze coronatijden zijn waarde niet verloren, zoals telers vreesden.

Door het wegvallen van de horecabranche, die in het begin van het aspergeseizoen bijna de helft van de oogst van veel telers afneemt, leek het erop dat de prijzen van de populaire seizoensgroente scherp zouden gaan dalen. Want als het aanbod groter is dan de vraag, dan daalt de prijs van een product tenslotte vaak.

Maar de angst van de telers bleek ongegrond. Sterker: de prijzen zijn in vergelijking met afgelopen jaar zelfs iets omhoog gegaan, laat de site van Supermarktscanner zien, waar supermarktprijzen op de voet worden gevolgd. Waar we in maart 2019 gemiddeld 5,50 euro per 500 gram betaalden, is deze prijs nu gestegen naar iets boven de 6 euro.



Tijdens het aspergeseizoen kun je asperges overigens ook geregeld met korting vinden. Zo betaal je bij Albert Heijn en Coop 4 euro per pond.

Brede markt

,,Uiteindelijk is het meegevallen’’, stelt Jan Linssen, voorzitter van AspergeGilde, een organisatie die samenwerkt met ruim twintig aspergetelers, over de verkoop. Dit heeft alles te maken met het feit dat aspergetelers in Nederland een brede markt hebben waar ze de asperges kwijt kunnen. ,,Veel asperges gaan inderdaad vaak naar de horeca, maar er zijn ook nog genoeg andere groepen die de asperges willen kopen van de teler’’, zegt Linssen.

Zolang liefhebbers maar genoeg asperges blijven kopen, zal er weinig veranderen aan de hoge prijs. Supermarkten kunnen genoeg blijven inkopen. ,,Voor de teler maakt het dan niets uit. De week voor Pasen was de verkoop goed, en de week daarvoor ook. Kleinere telers hebben niet alles in productie genomen, maar de meeste asperges worden geoogst.’’

Geen tekort

Volgens Linssen is er over het algemeen ook genoeg personeel voor de telers. ,,Toen de grenzen dichtgingen hebben we het met angst en beven aangezien, maar achteraf gezien is het meegevallen.’’ Ook door de vroege productie in de kassen waren volgens Linssen veel asperges vóór de crisis al geoogst.

In de periode van half maart tot begin april zitten de aspergeprijzen in hun hoogtepunt, aldus Thijs van der Tuin van Inprijsverhoogd.nl: vorig jaar betaalde je ongeveer 7 euro per 500 gram voor witte asperges. ,,Daarna worden ze langzaam goedkoper, normaal gesproken dalen ze van begin april tot half mei verder in prijs. Vorig jaar betaalde je eind mei ongeveer 3 euro.”