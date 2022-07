Vrees voor lege schappen als blokkades aanhouden

Sinds vanmorgen worden op verschillende plaatsen in het land distributiecentra van supermarkten geblokkeerd door boeren die protesteren tegen het stikstofbeleid van de overheid. Door de blokkade kunnen er geen vrachtwagens het terrein op of af. Volgens een rondgang van het ANP zou het gaan om zo'n twintig centra, waarbij Jumbo en Albert Heijn het vaakts worden getroffen.



,,Dat gaat op den duur tot lege schappen leiden’’, zegt een woordvoerder van het Centraal Bureau voor de Levensmiddelen (CBL), de brancheorganisatie van de supermarkten. ,,Maar supermarkten doen er momenteel alles aan om lege schappen te voorkomen.’’



De gaten in de winkel zullen het eerst bij versproducten te zien zijn, is de verwachting. ,,Versproducten, zoals groenten, fruit en zuivel, worden meermalen per dag geleverd aan de supermarkten. Die worden dus direct getroffen door een blokkade.’’

Volledig scherm Bij supermarkt Boni in 't Harde is vrijwel de hele broodafdeling leeg. Ook andere schappen zijn leeg. © Jeroen Muys

Lege koelvitrines

Op Twitter circuleren inmiddels de eerste berichten over lege schappen. Ook bij supermarkt Boni in 't Harde en de Albert Heijn in Zwolle. Zo lagen er in ‘t Harde nog maar enkele broden op de uitgestorven broodafdeling en werden veel groenten niet aangevuld en koelingen leeg. De supermarktmanager bevestigt dat het begint leeg te lopen in zijn filiaal. ,,We kunnen er weinig aan doen.”

De Twitter-account AgriTractor meldt dat groepen boeren uit protest de schappen leeg kopen. Bij het bericht staat een foto van nagenoeg lege schappen met brood en winkelkarretjes vol pakken melk en dozen eieren.

Meer lege schappen

Als de distributiecentra langer van de buitenwereld worden afgesloten zullen er meer lege schappen komen, maar het CBL kan geen voorspelling doen wanneer dat zal gebeuren. Dat komt onder andere omdat er geen overzicht is welke van de ongeveer 40 distributiecentra geblokkeerd worden.

De brancheorganisatie vreest voor een miljoenenschade en noemt de blokkades onacceptabel. Zeker omdat niet alleen de supermarkten worden getroffen, maar ook de leveringen aan ziekenhuizen en bijvoorbeeld verpleeghuizen worden geraakt door de blokkade.

Verse spulletjes

Volgens directeur van supermarktketen Vomar, Aart van Haren, is er vandaag een constructief gesprek gevoerd met de demonstrerende boeren voor een distributiecentrum in Alkmaar. ,,Ze waren alleszins redelijk, geen spoortje van agressie. We hebben gesproken over de reden waarom ze demonstreren en over de moeilijke hoek waarin zij zitten”, aldus de Vomar-directeur.

Ongeveer zestig tot zeventig trekkers blokkeerden het distributiecentrum in de vroege ochtend, waardoor de vrachtauto’s het terrein niet konden verlaten. ,,Ik had hier 94 vrachtauto’s op de stoep staan met verse spulletjes die naar de winkel moesten. Als die niet konden gaan, zouden de spullen de afvalbak in kunnen aan het eind van de dag. Voor dat soort argumenten zijn ze toch wel ontvankelijk geweest, ze zeiden: dat is het laatste wat we willen”, vertelt Van Haren. ,,Duidelijk is dat het buitengewoon vervelend voor ze is, maar ik kan dit probleem niet oplossen met een supermarkt in Noord-Holland. Ik begrijp ook wel waarom ze woede hebben, ze hebben het idee dat niemand naar ze luistert en dat iedereen het op ze gemunt heeft.”

Volledig scherm Boeren hebben het distributiecentrum van de Jumbo geblokkeerd. De protestactie van de boeren is gericht tegen de stikstofplannen van het kabinet. © ANP