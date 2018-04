Vrienden maken kookboek: 'Liever een volle buik dan een volle koelkast'

Frank is de schrijver en Albert de kok. Maar verwacht geen culinaire hoogstandjes, want heel serieus is het boek niet. ,,We nemen het kookboek serieus met een knipoog. Misschien wordt één van de hoofdgerechten wel soep uit blik,'' zegt Albert.

Culinaire creaties

Alberts kookkunsten waren voor Frank de inspiratiebron om aan het kookboek te beginnen. ,,Albert plaatst al jaren foto's van zijn culinaire creaties op Facebook. Het ziet er niet altijd lekker uit, maar hij presenteert het als een echte sterrenchef. Daar krijgt Albert altijd veel reacties op. Tegenwoordig brengen al die BN'ers kookboeken uit en toen dacht ik: 'Wat zou het leuk zijn als we een kookboek konden maken met een onbekende Nederlander'.'' Frank stelde het idee voor aan Albert en hij was meteen enthousiast. Binnen een paar minuten ontstond het idee om de opbrengst van het boek aan de Voedselbank te doneren.

Een van de hoofdgerechten in het boek is 'Spaghetti du Vagebond', waar Albert een pasta-kooktijd van 11 minuten en, heel belangrijk, 37 seconden hanteert. Frank: ,,Albert is een sarcastische 'kok' met humor. Alle gedachten die in Albert opkomen tijdens het maken van spaghetti spreekt hij uit en ik schrijf het op. Van elk gerecht in het boek wordt een persoonlijk en grappig verhaal gemaakt.''

Rariteiten

,,Het is echt een beetje uit de hand gelopen. Ik had nooit verwacht dat zoveel mensen geïnteresseerd zouden zijn,'' zegt Albert. Binnen de kortste keren hadden al dertig mensen bij Albert aangegeven een exemplaar te willen kopen. Albert: ,,Het zijn gewoon rariteiten, want ik kan helemaal niet goed koken. Het is ook een knipoog naar de sterrenchefs. Je moet het boek met een korreltje zout nemen.''

Frank: ,,Het is dan wel een ludiek project, het geldbedrag dat gedoneerd wordt is natuurlijk wel serieus. Het gaat echt om de achterliggende gedachte: Niet iedereen heeft de mogelijkheid om elke dag een gerecht op tafel te zetten.''

Meet & greet