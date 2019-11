Vroeger kreeg je een tomaat tegen je kneiter, tegenwoordig maken we jam

Tomaten? Kwispelend spitste ik mijn oren. My all time favorite groente, fruit en snoep tegelijk! De Geer vertelde over een zwart-witfoto uit 1969 die de krant had geplaatst om de vijftigste verjaardag van de legendarische Aktie Tomaat te herdenken.



Uit onvrede met de ontwikkelingen van het toenmalige vaderlandse toneel wierpen studenten van de Amsterdamse toneelschool eind jaren 60 tomaten naar acteurs in de Amsterdamse Stadsschouwburg. Willem Nijholt kreeg een immense vleestomaat zo op zijn kneiter. De rel die dit veroorzaakte was het startschot voor schermutselingen die de gemoederen maandenlang bezighielden: regelmatig werden er voorstellingen verstoord door tomaten.



Die arme vruchten. Het gebruik bestaat al heel lang. Het hardnekkige verhaal gaat dat overrijpe tomaten al in de tijd van Shakespeare naar het podium van het beroemde Globe Theatre werden geworpen als de prestaties van de acteurs het publiek niet bevielen.



Dit is overigens aantoonbare onzin, want rond 1600 hadden tomaten Engeland nog niet bereikt (pas in 1758 kwamen ze voor het eerst voor in Britse kookboeken). Waarschijnlijk ging het bij Shakespeares acteurs om andere producten, zoals rotte eieren (ook niet fijn).