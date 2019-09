Vrouw krijgt letterlijk hartverlamming door overdosering superhete Japanse wasabi

Een 60-jarige Israëlische vrouw heeft op huwelijksfeest waar ze te gast was, een kortstondige hartstilstand gehad na het per ongeluk eten van een grote hoeveelheid extreem sterke wasabipasta. Het slachtoffer dacht dat ze een hap groene guacamole (Mexicaanse avocadocrème) nam en raakte in shock toen haar smaakpapillen werden geconfronteerd met het loeisterke Japanse smeersel. Volgens wetenschappers is het de eerste keer en dus uiterst zeldzaam dat iemand bijna overlijdt aan het eten van het sushi-bijgerecht.

In het gezaghebbende medische tijdschrift British Medical Journal spreken de medici die de vrouw onderzochten van een ‘wereldwijd unicum’. Voor zover bekend zijn er geen gevallen bekend van mensen die ernstige hartklachten kregen na het eten van iets te veel wasabi dat gemaakt wordt een Japanse plant (Eutrema japonicum) of anders mierikswortel met een vergelijkbare smaak.

De publicatie meldt dat het slachtoffer een flinke lepel wasabi in haar mond stak. Eén mespuntje is meestal voldoende voor een snelle reactie: een branderig gevoel in de mond en keel, tranende ogen en een loopneus. Grotere hoeveelheden, zo werd tot nu toe algemeen aangenomen, zouden weliswaar kunnen leiden tot extreme reacties zoals bewusteloosheid en shock. Maar acuut hartfalen als gevolg van een wasabi-overdosering werd nog nooit officieel geregistreerd, constateren de onderzoekers die zijn verbonden aan het Soroka University Medical Center in Israël.

Nadat de vrouw onwel was geworden, werd ze naar het ziekenhuis waar op de afdeling spoedeisende hulp de diagnose Tako Tsubo cardiomyopathie (het zogenoemde gebroken hartsyndroom) werd gesteld. De symptomen daarvan zijn vergelijkbaar met een hartaanval: pijn op de borst en plotselinge kortademigheid. Takotsubo cardiomyopathie is een tijdelijk verzwakking van de linker hartkamer (de belangrijkste pompruimte in het hart) die ontstaat door ernstige emotionele of fysieke stress, zoals een plotselinge ziekte, het verlies van een geliefde, een ernstig ongeval of een natuurramp zoals een aardbeving. ,,Maar dat er door wasabi een harthapering kan optreden, wisten we nog niet.”

Menopauze

In hun medische verhandeling wordt het wasabi-incident ‘hoogst uitzonderlijk’ genoemd. Waarschuwende woorden ontbreken, omdat de Israëlische zestiger na ongeveer een maand weer klachtenvrij was. Kortom: het eten van grote hoeveelheden pittig smeersel in één keer, leidt vrijwel zeker niet tot de dood. ,,Het is dus niet zo dat het Japanse goedje, je hart kan laten stoppen”, zo wordt ter geruststelling gesteld.

Hoewel Tako Tsubo cardiomyopathie vaak voorkomt in heftige stress-situaties is niet helemaal duidelijk wat de oorzaak is. Experts denken dat een plotselinge stijging van de hoeveelheid stresshormonen (zoals adrenaline) zorgt voor veranderingen in de hartspiercellen of bloedvaten waardoor het hart heel even wordt verdoofd en verlamd. De aandoening komt vooral voor bij vrouwen vanaf 50 jaar of vrouwen die in de overgang zitten. Een veranderende hormoonhuishouding tijdens de menopauze zou een rol spelen bij het ontstaan van cardiomyopathie. En, zo blijkt nu, ook een mond vol wasabi.

Tako Tsubo cardiomyopathie is genoemd naar een Japanse keramieken pot (tsubo) die wordt gebruikt om inktvis (tako) te vangen. De linker hartkamer neemt bij de aandoening heel even de vorm aan die lijkt op de Japanse pot.

Volledig scherm De Japanse wortel waarvan wasabi vaak wordt gemaakt. © Shutterstock