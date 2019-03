Vrouwen in de keuken: Je moet wel een dikke huid hebben

Mag ik de eieren even? Een fatsoenlijk gestelde vraag, maar in een horecakeuken zal je zo'n vraagstelling niet tegen komen. Je vraagt niet om eieren, maar je roept 'eieren!' ,,Het gaat vaak best wel pittig tegen elkaar.’’



Vrouwelijke koks zijn in Nederland dun gezaaid. Ongeveer 10 procent van het keukenpersoneel in de horeca is van het vrouwelijk geslacht, schat Koninklijke Horeca Nederland. Naar de oorzaak is door de horecabond nooit onderzoek gedaan, maar koks zelf lijken de oorzaak toch te zoeken bij de harde cultuur en de zwaarte van het vak.