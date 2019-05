Waar de maker van veganburgers de winst haalt? Bij de vleeseter

Ethan Brown (42), de oprichter van Beyond Meat, kreeg de aandacht voor verantwoorde voeding met de paplepel ingegoten. Hij woont met zijn vrouw Tracy in Los Angeles, maar groeide op in de buurt van Washington, DC. Om de ongezonde stadslucht te ontvluchten, kocht zijn vader ooit een boerderij waar het gezin de weekenden doorbracht. De familie maakte er een zuivelbedrijfje van.



Op de boerderij groeide Browns interesse voor het milieu en de manier waarop met dieren wordt omgegaan, al zullen de vele gesprekken met zijn vader ook wel hebben meegespeeld. Professor Peter G. Brown is al zijn hele loopbaan bezig met het raakvlak van economie, ethiek en ecosystemen. ,,Hij is mijn grote voorbeeld en ik bewonder hem'', zei Brown over zijn vader in een interview met het Amerikaanse zakenblad Fortune.



Zelf zat hij op de Columbia Business School en omdat hij wat van de wereld wilde zien, werkte hij een tijd voor de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) in het naoorlogse Bosnië. Met die ervaring kwam hij terug naar Amerika. Hij werkte er eerst bij een handvol andere bedrijven vooraleer hij zijn levenswerk zou opzetten. Vlees van planten maken is voor Brown een van de antwoorden op de milieuproblematiek waarmee onze samenleving vandaag wordt geconfronteerd.



Brown surft daarmee op een trend die zeker vanaf 2014 in Silicon Valley opgang maakt. Na soft- en hardware leek de tijd rijp voor een radicale verandering in het domein van onze voeding. Een aantal start-ups begon te experimenteren met het concept 'voedsel van de toekomst'.