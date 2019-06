Waar eet je op topniveau? In Slovenië. ‘Hier gebéurt iets aan tafel’

,,Prachtig natuurlijk, ik was zeer vereerd’’, zegt kok Jure Tomič. ,,In de finale liet ik achttien chefs achter me. Veel Italianen uiteraard, maar ook chefs uit Spanje en Japan.’’



Tomič is chef en eigenaar van restaurant Debeluh (‘Dikke man’) in Brežice, een kleine stad in zuidoost-Slovenië op een steenworp afstand van de grens met Kroatië. In 2016 werd hij in het Italiaanse Parma wereldkampioen pastagerechten maken, met zijn pasta bereid met courgette, lokale verse geitenkaas en pompoenpittenoliepoeder.



Naast de pasta komt er nog veel meer bijzonders uit zijn keuken, zoals krško poljska svinja: botermals kalfsvlees met kippenleverpaté en gepofte stukjes varkenshuid van het streekvarken krško poljska svinja. Of sepia (zeekat) met een crème van mais en aardappel en een dessert met ijs van boekweitmeelbrood.