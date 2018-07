Waarom aandachtig eten helpt als je wilt afvallen

Maar het gaat vaak om de manier waarop je eet. Mindfulness kan daarbij helpen, blijkt uit een artikel in Current Obesity Report. Een van de voordelen van aandachtig leven en eten is dat mensen zich ervan bewust worden wanneer zij gedachteloos eten, zegt Ronald D. Siegel, assistant professor of psychology at Harvard Medical School die aandacht besteedt aan het onderwerp. ,,Weinigen van eten alleen om de honger te stillen. We eten ook om verdriet, stress of irritatie weg te duwen. Dat is een recept voor ‘mindless eating’. Je eet op de automatische piloot, zonder aandacht te besteden aan hoe je werkelijk voelt, emotioneel of fysiek.’’