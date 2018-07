Waarom blauwe bessen populairder zijn dan bananen

Koken & etenDe blauwe bes is in korte tijd enorm populair geworden. We stoppen hem in ons ontbijt, we bakken er pannenkoeken mee en ze belandden in taarten. Dit zijn de redenen waarom Nederlanders de blauwe bes omarmen.

Volgens cijfers van het CBS eten we sinds 2013 veel meer van het fruit: bijna 3,5 keer zoveel als we mogen afgaan op de verkopen bij de supermarkten waarvan het statistiekbureau gegevens ontvangt. Ze zijn de populairste soort klein fruit, waar ook frambozen en bramen toe behoren. Blauwe bessen staan, achter peren en appels, op de derde plaats in de lijst van de meest geteelde fruitsoorten in Nederland. Er zijn zeker drie redenen die aan deze opmars hebben bijgedragen.

Blauwe kleur

Een van de belangrijkste redenen: ze zijn gezond. De besjes bevatten een hoge dosis vitaminen (B11 en C, maar ook A, B1, B2 en B6) en mineralen (kalium en fosfor). Daarnaast bevatten ze natrium, calcium, ijzer, magnesium, koper en zink. En zoals alle fruit voedingsvezels.

,,Het is een oer-Hollands fruit'', voegt trendwatcher Lieke Lamb daaraan toe. ,,Nu we weten dat veel superfoods zoals quinoa en gojibessen van ver moeten komen en niet per se milieuvriendelijk zijn, is het lekker om een fruit te kiezen dat veilig en dichtbij is. Terug naar oer, zou je kunnen zeggen. Fruit dat je oma vroeger at.''

Ook Instagram en Pinterest draagt bij aan de rage. ,,We maken elkaar gek met mooie foto's'', zegt Lamb. ,,Je krijgt ook ideeën daardoor: dat je je taart ermee kunt versieren, je kunt je smoothie een mooie kleur geven. Als je blauwe bessen in je yoghurt doet met aardbeien en kiwi, dan heb je een regenboog in je ontbijt. Je wordt er vrolijk van.'' De verpakking helpt ook mee, zegt Lamb. ,,Je hebt nu van die handzame bakjes met frambozen, bessen en bramen erin. Hapklare brokken. Dat scheelt ook.''

9,8 miljoen bessen

Volledig scherm © CBS Een andere reden: ze zijn ruim beschikbaar. Fruittelers hebben de afgelopen jaren ingespeeld op de toenemende vraag van de consument naar zacht, klein fruit. De teeltoppervlakte van dit klein fruit neemt van jaar tot jaar toe. In 2018 groeide deze oppervlakte naar 1930 hectare, een toename van 11 procent vergeleken met een jaar eerder. Het betreft hier alleen de oppervlakte klein fruit in open grond. Het areaal onder glas is in de berekeningen niet meegenomen. Naast de groei van de eigen kweek nam ook de import toe, aldus het CBS. In 2017 werd 9,8 miljoen kilo aan verse blauwe bessen ingevoerd, bijna drie keer zoveel als in 2013.

Die ruime beschikbaarheid zorgde ook voor een andere aantrekkelijk eigenschap: een mooie prijs. De prijs steeg tussen 2013 en nu nauwelijks. ,,Ze zijn goedkoop'', zegt teler Eric Criens van Criens Blueberrie. Zijn bedrijf teelt al vanaf 1998 blauwe bessen en Criens ziet de lage prijs met lede ogen aan. ,,Je raakt ze aan de straatstenen niet kwijt, omdat ze in Nederland volle bak aan het plukken zijn. Je mag als teler blij zijn als je er 4 euro per kilo voor krijgt. Daarmee kunnen de supermarkten lekker stunten.''