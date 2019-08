Waarom de een snel aankomt en de ander niet: expert geeft uitleg

De snelheid van je stofwisseling hangt af van de hoeveelheid energie die het lichaam verbrandt om zichzelf te onderhouden, dus het hart doen pompen, het bloed doen circuleren, de ademhaling op peil te houden en de lichaamstemperatuur constant te houden.



Isabelle Heyens (Centrum voor gezonde voeding en diëtiek, UZ Gent): ,,Om de totale energiebehoefte van een persoon te kunnen berekenen, moeten we rekening houden met het rustmetabolisme, de energie die nodig is voor vertering en voor beweging. Het rustmetabolisme en het verbruik voor de vertering zijn heel persoonlijk, maar wel vrij stabiel. Hoe een persoon reageert op een dieet of een aanpassing in eetgewoontes, hangt grotendeels af van zijn of haar basisconditie. Iemand met slechte eetgewoontes zal veel sneller afvallen dan iemand die al redelijk gezond leefde.”

Jonge cellen

Het rustmetabolisme (of basaal metabolisme) is bij iedereen verschillend en hangt af van genetische aanleg, lengte, gewicht, leeftijd en geslacht. ,,Mannen hebben bijvoorbeeld een hoger rustmetabolisme dan vrouwen omdat mannen in verhouding tot vrouwen meer spierweefsel hebben. Spierweefsel verbruikt meer kilocalorieën dan vetweefsel. Ook heeft de hormoonhuishouding een invloed op de stofwisseling. Leeftijd speelt eveneens een belangrijke rol: jonge cellen vernieuwen zich sneller en daar is meer energie voor nodig. Naarmate we ouder worden neemt het spierweefsel af en zal onze stofwisseling een tikje trager gaan werken. Dit gebeurt echter zo geleidelijk dat je dat niet merkt.”

Het merendeel van de energie die we opnemen via voeding verbruikt ons lichaam dus in rust. Ook als we slapen (ongeveer 500 kilocalorieën) of op de bank liggen verbruiken we energie. Een goede slaap is zelfs onontbeerlijk voor een gezond metabolisme. Slaaptekort tast vooral de koolhydraatverwerking aan. Vermoeidheid kan er ook voor zorgen dat je meer gaat eten.

Hoe zorg je voor een evenwichtige stofwisseling? ,,De energiebehoefte en -inname moeten in balans zijn. Stel dat je per dag 100 kcal extra eet dan wat je verbruikt, zul je op jaarbasis zo’n 3 kilo bijkomen. Dat is op zich niet erg en je zult dat ook niet direct merken, maar als dit structureel jaar na jaar hetzelfde is, is dat op termijn niet meer gezond.”



Heyens waarschuwt vooral voor het gebrek aan beweging. ,,Dat gebeurt heel sluipend. We zitten steeds meer in de auto, op het werk zitten we ook. Onze energie-inname en verbruik zijn dan niet meer in evenwicht. Probeer hier echt bewust van te worden, vaker de fiets of de trap te nemen en een paar keer per week een flinke wandeling te maken.”

Zijn er voedingsmiddelen die je stofwisseling harder laten werken? Op internet circuleren tips over zwarte koffie en chilipepers. ,,Regelmatig komt men cafeïne, capsaïcine (uit rode pepers) en groene thee tegen als middelen om het metabolisme te verhogen, maar het wetenschappelijk bewijs hiervoor is heel beperkt. Er bestaan geen echte duidelijke voedingsstrategieën die het metabolisme verhogen.”

Je hoort vaak dat mensen koolhydraten van het menu hebben geschrapt en daarna afvallen en zich veel energieker voelen. Werkt dat echt? ,,Van de een op de andere dag koolhydraten van het menu gooien gaat op termijn niet werken. Ook al omdat de meeste mensen niet zorgen voor een vervanger. Je zorgt zo voor een zeer eenzijdig eetpatroon waardoor je dit niet zal volhouden. Als je geen last hebt van voedselintoleranties of allergieën, is het helemaal niet nodig een bepaald voedingsmiddel te schrappen. Het gaat om kleine aanpassingen in je levensstijl: meer groenten eten, minder vlees. Meer water drinken. En kijk eens kritisch naar tussendoortjes. We zijn ons niet altijd bewust van hoe hoog onze voedselinname is. Een snelle hap tussendoor, nog eens opscheppen, restjes opeten.”

Helpt sporten om je stofwisseling sneller te doen werken? ,,Spiermassa verbrandt meer energie dan vet, ook in rusttoestand. Meer spieren zorgen voor een stijging in je energiebehoefte.”



Zet eiwitten op het menu, adviseert Heyens, want dit zijn de bouwstoffen van ons lichaam en ze helpen bij het herstel van spierweefsel. Zorg verder voor genoeg afwisseling want onze stofwisseling heeft vitaminen en mineralen nodig om optimaal te functioneren. ,,Meer sporten helpt voornamelijk om op lange termijn het gewicht beter onder controle te houden.”

Ook cardiotraining is een aanrader omdat je meer energie verbruikt in de uren na de training. Dit effect is nog groter bij een intensieve training. Maar elke vorm van beweging die je hartslag doet stijgen, is goed. Iedere stap telt, vindt Heyens.