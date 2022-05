Waarom de stad Utrecht al bijna 10 jaar geen Michelinster heeft

Koken in de ‘Champions League’, zo noemt sterrenchef Wilco Berends van restaurant De Nederlanden in Vreeland het. Al veertien jaar op rij heeft zijn zaak een Michelinster en daar komt de nodige druk bij kijken. ,,Mindere dagen bestaan niet, al helemaal niet als je in aanmerking wil komen voor een ster. Je kunt niet af en toe een goede dag hebben, het moet áltijd goed zijn. De gast komt ook maar op één langs moment, toch?”.



Ook voor Berends, die vóór restaurant De Nederlanden eveneens in een sterrenzaak werkte, blijft de uitreiking spannend. Zelfs na veertien jaar. ,,Er gaan nog wel eens verhalen rond van zaken die hun ster verliezen en dat totaal niet zagen aankomen. Het blijft altijd een verrassing. Maandag is de uitreiking, daar zijn wij ook bij. De sfeer daar is goed, maar ook áltijd gespannen.’’