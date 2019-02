Waarom een eetdagboek helpt als je wilt afvallen

Ervaringen

Sasja (46) hield twee keer een eetdagboek bij.



Waarom ben je begonnen?

,,Het begon in de zomer van 2013. Ik trainde toen drie keer in de week. En ik had het idee: ik weet iets niet. Er is een sleutel waardoor je wel afvalt en het lichaam krijgt wat je graag wilt, waarvan ik niet op de hoogte ben. Toen ben ik Personal Body Plan gaan doen, dat is best pittig. Ik moest ook m’n voeding bijhouden en er hoorde een best strikt dieet bij, gericht op het eten van veel eiwitten en weinig koolhydraten.’’



Hoe hield je het dagboek bij?

,,Ik hield met behulp van een app bij wat ik allemaal at op een dag en hoeveel ik at. Dat was soms lastig, want hoe bepaal je wat een portie eten is? Met die app kon ik ook meteen zien wat ik allemaal binnenkreeg qua koolhydraten, vetten en eiwitten. Meestal deed ik dat aan het einde van de dag. Dan kon ik ook nog zien of ik een koekje mocht.’’



Werkte het voor jou?

,,Het werkte goed. Je wordt je bewust van je manier van eten en je eetmomenten. Je kunt al je tussendoortjes van de week optellen. Stel, je bent iemand die net een tussendoortje te veel neemt. Al is het maar dat broodje pindakaas of een banaan, dat zijn misschien net die calorieën waardoor je niet afvalt. De tweede keer had ik ook een personal trainer, die mijn eten ging monitoren. En die zei tegen me: jij bent een snaaier. Je eet heel veel hapjes over de hele dag, waardoor je vaak meer eet dan je nodig hebt. Dat verbaasde me eerst, ik eet toch heel gezond, dacht ik. Maar ik heb daar wel van geleerd, het klopte wel.’’