Waarom een klontje boter prima kan en ‘milde’ olie het juist niet is

Het eerste punt van discussie – boter versus olie – is al jarenlang onderwerp van discussie en meestal delft boter het onderspit. De reden daarvoor is simpel, volgens Tiny van Boekel, emeritus hoogleraar levensmiddelentechnologie van Wageningen University en Research. Het verschil qua voedingswaarde zit hem in het soort vetzuren. Waar boter bestaat uit de meer verzadigde vetzuren, blinkt olie uit door de grote hoeveelheid onverzadigde vetzuren. ,,Onderzoek heeft verzadigde vetten jaren geleden in verband gebracht met een verhoogd risico op hart- en bloedvaten.’’



Boter is meer dan eens weggezet als een product waarvan je aders dichtslibben. Voedingsdeskundigen roepen al jaren: blijf weg van die slechte vetten, aldus Van Boekel. ,,Daar is de laatste jaren wel wat discussie over geweest; dat olie – en enkel olie – de basis zou vormen van een ‘gezond’ voedingspatroon. In werkelijkheid ligt het genuanceerder.’’