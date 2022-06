Waarom er van een volle pan aardappelen zo weinig puree overblijft, en waarom dat niet erg is

Koken & etenIn Nederland zijn we echte aardappeleters. We eten ze gekookt, gebakken, gefrituurd en gepureerd. Bij het pureren blijft er in de pan echter niet zoveel over van die grote hoeveelheid aardappelen die je had gekocht. Hoe kan dat? En hoe lang en welke aardappel moet je prakken?

,,Als je me vraagt hoeveel gram aardappelen je nodig hebt voor een maaltijd, dan is dat natuurlijk totaal afhankelijk van wie de eter is”, zegt Samuel Levie, chef-kok en schrijver van het boek Power to the pieper. ,,En of het de hoofdmaaltijd is of een bijgerechtje. Maar gemiddeld genomen is 200 tot 250 gram aardappelen per persoon een goede richtlijn.”

Een pan gevuld met aardappelen voor vier personen lijkt best veel, maar na het pureren blijft er maar weinig van over. Als je een aardappel pureert, breek je die in steeds kleinere stukjes, legt Eelke Westra uit, programmamanager bij Wageningen University and Research. ,,Je verkleint de deeltjesgrootte en dat zorgt ervoor dat het volume afneemt. Er zit namelijk minder vrije ruimte tussen de aardappeldeeltjes.”

Het gevolg is wel dat je denkt dat je meer aardappelen nodig hebt om een volle pan te hebben, zegt Westra. Dat is dus niet nodig. Sterker nog: wat volgens hem ook meespeelt is dat je meer eet van voedsel waar je minder op hoeft te kauwen. ,,Dit komt doordat kauwen ervoor zorgt dat je eerder een vol en voldaan gevoel krijgt. Als je aardappelpuree eet, hoef je minder te kauwen en eet je waarschijnlijk meer dan wanneer je stukjes gekookte aardappelen zou eten.”

Volledig scherm Hoe meer je prakt, hoe plakkeriger de puree wordt. © Getty Images

Meer prakken maakt plakkeriger

Aan de andere kant, zegt Levie: als het lekkerder is, eten we er meer van. ,,Aardappelpuree is een van de meest comforting dingen die er zijn.” Mits lekker gemaakt, zegt de chef. ,,Er zijn ontzettend veel verschillende soorten aardappelpuree, maar het komt allemaal neer op gekookte aardappelen die je fijnprakt en samenbrengt met een vloeistof en vetstof. Wel moet je de puree direct eten, want de volgende dag is het zoveel minder lekker.”

De hoeveelheid vocht die de aardappel opneemt en de hoeveelheid zetmeel die de aardappel loslaat bepaalt de uiteindelijke consistentie van de puree. Door het koken en pureren van aardappelen maak je de aardappelcellen stuk en komt zetmeel vrij, zegt Westra. ,,Het zetmeel zorgt ervoor dat het wat ‘plakkeriger’ wordt. Hoe meer zetmeel je vrijmaakt, bijvoorbeeld door een blender of staafmixer te gebruiken, hoe plakkeriger de textuur van de puree wordt.”

Quote In Frankrijk zijn ze voor de puree fan van vastkoken­de aardappe­len Chef-kok Samuel Levie

Bloemige of kruimige aardappelen

Voor een goede puree heb je een aardappelsoort nodig met voldoende zetmeel. En een die kruimig kookt, zegt Westra, ,,Een andere term die hiervoor wordt gebruikt is bloemig. Even googelen en je komt al veel rassen tegen die hieraan voldoen.” Volgens het Voedingscentrum zijn geschikte rassen bijvoorbeeld Bintje, Doré, Première en Eigenheimer.

Dé perfecte aardappel om te pureren bestaat volgens Levie niet. ,,Dat hangt ervan af aan wie je het vraagt. In Nederland zijn we gewend om aardappelen te stampen en om kruimige rassen te gebruiken. Kruimige aardappelen houden meer vocht vast en vallen ook sneller uit elkaar. Maar in Frankrijk, waar men juist een wat stevigere puree lekker vindt en veel boter wil toevoegen, zijn ze juist fan van de meer vastkokende aardappelen. De Fransen gebruiken meestal een pureetang of pureezeef om puree te maken. In Parijs at ik de puree van topchef Joël Robuchon. Hij gebruikt zo’n 300 gram boter op een kilo aardappelen. Maar: aardappelpuree met olijfolie is ook heel lekker!”

