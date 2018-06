Waarom honeymoon, honeymoon heet

Gisteren trouwden mijn vrienden Hester en Gérard, een heuglijke gebeurtenis waarbij ik de plechtigheid mocht voltrekken nadat ik door de rechtbank ben beëdigd als trouwambtenaar-voor-één-dag. Bij het schrijven van dit stukje was nog niet bekend waar het bruidsmaal van het nieuwe koppel uit zou bestaan, maar toch was het naderende huwelijk voor mij aanleiding om eens in het onderwerp te duiken, want in alle tijden en op alle plaatsen ter wereld zijn er speciale gerechten geserveerd die de verbintenis tussen de twee geliefden moesten symboliseren.



Er is op internet veel te vinden over huwelijksrituelen en voedsel. Het lijkt me een goed onderwerp voor een fancy kookboek met recepten van over de hele wereld (wie zich geroepen voelt mag met het idee aan de haal). In Bulgarije moet de moeder van de bruid op rituele wijze een brood kneden, waarbij het rijzen van het deeg symbool staat voor het nieuwe huwelijk. Bij het feest voeren de beide moeders dan hun kinderen dit brood belegd met honing.

Quote In Thailand bereidt de familie van de bruidegom speciaal strooigoed Ronald Giphart

Suiker speelt sowieso in veel culturen een grote rol. In veel landen worden speciale zoetigheden geserveerd, ingewikkelde bruidstaarten (in Scandinavië zogenaamde kransekake, in Friesland oranjekoeken en in Frankrijk croquembouche) of snoepjes in alle soorten en maten. In Thailand bereidt de familie van de bruidegom speciaal strooigoed dat hard lijkt, maar zacht is vanbinnen (wat dan weer slaat op het huwelijk).



Beroemd zijn ook de bem casados die Braziliaanse huwelijksgasten meekrijgen als zij het trouwfeest verlaten. In een fraai papiertje met een touwtje erom zit een koekje dat letterlijk ‘gelukkig getrouwd’ betekent: twee luchtige cakejes die bij elkaar worden gehouden door dulce de leche en samen een knapperig suikerlaagje hebben (kortom, dé metafoor voor een goed huwelijk).

Quote De volksmythe wil dat pasgetrouw­den in vroeger tijden een fles meekregen

Dan is er nog de herkomst van het woord ‘honeymoon’, oftewel de reis die een bruidspaar maakt na inzegening van het huwelijk. De volksmythe wil dat pasgetrouwden in vroeger tijden een fles meekregen; gefermenteerde honingdrank die al minimaal achtduizend jaar bestaat. De geliefden moesten in de eerste maand na hun trouwerij iedere dag een klein glaasje van dit heerlijke bocht drinken, als symbool voor de gesuikerde begintijd van ieder huwelijk. Daar zou de term ‘honeymoon’ (honingmaand) van afstammen. Een mooi verhaal, maar helaas niet waar. Desalniettemin heb ik Hester en Gérard gisteren een mooie fles cadeau gegeven. Een zoet leven samen!