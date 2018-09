Waarom je de draadjes van een banaan juist wel moet eten

De draadjes zijn verantwoordelijk voor het vervoer van voedingsstoffen en water in de vrucht. Ze zitten daarom ook boordevol kalium, vezels, vitamine A en vitamine B6. Deze blijven aanwezig, zelfs als de banaan geplukt is. Hiernaast vertellen de draadjes je ook of je banaan rijp genoeg is om te eten. Indien de voedingsstoffen niet gelijkmatig door het fruit zijn verdeeld, dan blijven de draadjes strakker zitten. Dit betekent dat de banaan nog niet rijp is. Als de draadjes gemakkelijk verwijderd kunnen worden wil dit juist zeggen dat de banaan rijp is.