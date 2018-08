Waarom je het onderste puntje van je ijshoorntje beter niet opeet

De chocolade in dat puntje zit bomvol vetten, en niet van het goede soort. Er bestaan twee verschillende soorten vetten: verzadigde en onverzadigde vetten. Laten we beginnen bij de verzadigde vetten. Op moleculair niveau bestaan zien die vetten eruit als drie lange, rechte slierten van vetzuurmoleculen. Omdat deze slierten mooi langs elkaar liggen, zijn deze vetten bij kamertemperatuur in vaste toestand. Ze hebben dus een hoog smeltpunt.

Roomboter bestaat bijvoorbeeld uit verzadigde vetten en dat is best fijn, anders zou je pakje boter op tafel bij warm weer in een plasje veranderen. In grote hoeveelheden zijn die verzadigde vetten niet heel goed voor de gezondheid. Ze verhogen het slechte cholesterol in het bloed en veroorzaken daardoor hart- en vaatziekten.