Waarom je je eieren altijd even moet laten schrikken na het koken

Tips van de professional:

- Als je je eieren laat schrikken, dan pellen ze makkelijker. Je stopt daarmee ook het stollingsproces. ,,Anders stollen ze verder en worden ze harder dan je had bedoeld.”

- Wil je weten of je ei vers is? Dan kun je je ei in een glas water laten drijven. Als hij blijft drijven is hij niet vers meer. Dat vertelt je echter niet of het ei niet goed meer is. ,,De drijftest werkt alleen om eieren te testen op versheid, het zegt niets over besmetting met bacteriën. Het is dus niet zo dat een niet-vers ei niet meer houdbaar is. Gooi het ei dus niet zomaar weg.”

- Door je deksel op de pan te doen, gaat je water eerder koken. En je verbruikt minder energie.

- Kijk voor de houdbaarheid op de verpakking. Ruik goed aan een ei dat niet vers of over de datum is. Ruikt het anders? Eet het ei dan niet op. ,,Ruikt het prima, dan kun je het nog eten. Het is wel aan te raden om het ei goed te verhitten.”