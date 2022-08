Waarom je nooit aardbeien in december moet kopen en een frietje juist helemaal zo gek nog niet is

Aardbeien? Soms foute boel. Zak friet? Helemaal prima. Welkom in de wondere wereld van levensloopcyclusanalyses van voedingsmiddelen. Hoe bepaal je hoe planeetvriendelijk een product is? Volgens Blonk is het letterlijk een optelsom, waarbij de milieu-impact van een voedingsmiddel in kaart wordt gebracht, van het begin tot het eind.



,,We kijken naar effecten als broeikasgasuitstoot, vermesting, verzuring, gebruik van land en irrigatiewater. Alle factoren tijdens de levensloop van een product. Daar komt een bepaalde score uit.”