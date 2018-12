Waarom je van sporten alleen niet zult afvallen

Wie probeert enkele kilo’s te verliezen vraagt zich wellicht af waarom het niet lukt, of welke training geschikt is om je doel te bereiken. Op die vraag blijkt niet meteen een pasklaar antwoord te zijn, vertellen experts.

Studies hebben aangetoond dat cardio, High Intensity Interval Training (HIIT) en krachttraining kunnen helpen bij het afvallen. Toch kun je niet alleen vertrouwen op je work-out. ,,Een van de grootste denkfouten van mensen is dat fysieke activiteit per definitie leidt tot aanzienlijk gewichtsverlies’’, vertelt dokter Fatima Stanford. ,,Gemiddeld zullen de meeste mensen die intensiever beginnen te sporten -vooral als ze daarvoor al aan lichaamsbeweging deden- op gewicht blijven.”

Dit heeft deels met je calorie-inname te maken. ,,Je kunt best een paar uurtjes per week extra sporten, maar als je niet je eetpatroon aanpast, zul je weinig resultaten zien. Gewichtsverlies treedt pas op als je meer calorieën verbruikt, dan je er binnenkrijgt. De gemiddelde Nederlander kan over het algemeen wel iets minder calorieën eten’’, zegt sportdiëtist Anja van Geel.

Verder is de intensiteit van sporten belangrijk. ,,Een paar uurtjes per week bewegen heeft vaak geen zin. Als je echt resultaten wilt zien, zul je toch minstens drie keer in de week moeten sporten. Wat je wel vaak ziet is dat als mensen meer bewegen, ze beter in hun vel zitten en ze ook gezondere eetkeuzes maken. In dat geval ben je goed bezig. Voor de gezondheid is beweging altijd een krachtig hulpmiddel.’’

Bovendien zijn er sterke individuele verschillen. Wat ben je al gewend op het gebied van sport? Als je al regelmatig beweegt en redelijk gezond eet, is het zo dat je intensiever moet gaan trainen om resultaten te zien, dan iemand die op het gebied van sport niets gewend is.’’

Volgens dokter Stanford reageert ieder lichaam ook anders op verschillende soorten lichaamsbeweging. Daarom is er geen universele benadering om af te vallen. ,,Misschien is het zo dat jij gewichtsverlies optekent als je aan HIIT doet, terwijl anderen meer profiteren van cardio- of krachttraining’’, aldus Stanford. Het vinden van de trainingsstijl die het beste bij je past is een beetje zoals het vinden van een partner: het kost veel vallen en opstaan om erachter te komen wat het beste werkt.