Waarom koffie verkeerd de biefstuk onder de drankjes is

Dat blijkt uit onderzoek van MilieuCentraal. Koffie verkeerd is de ‘biefstuk onder de drankjes’ en het meest onvriendelijk, concludeert de voorlichtingsorganisatie. De klimaatvriendelijkste dorstlesser is, niet heel verrassend, kraanwater. Dat is tevens het meest gedronken vocht: de gemiddelde Nederlander drinkt twee glazen water per dag.



Daarna volgt koffie. De klimaatimpact daarvan hangt sterk af van de hoeveelheid melk die je erin doet. Drink je zwarte koffie, dan is de impact relatief laag. Bij cappuccino of koffie verkeerd komt al gauw vier keer zoveel CO2 vrij, blijkt uit de vergelijking. Daarin is onder andere gekeken naar de teelt van grondstoffen, het transport, de verpakking en het energieverbruik door het koelen of verwarmen van dranken. Zo schiet de klimaatimpact van koffie en thee omhoog als je er te veel van zet. Maar zelfs dan blijft thee een van de klimaatvriendelijkste dranken.



Zuivel is relatief belastend voor het klimaat, onder andere doordat koeien het sterke broeikasgas methaan opboeren. Ook bij de productie van veevoer komt veel CO2 vrij. Tel daarbij op dat wij Nederlanders nogal stevige melkdrinkers zijn en dat maakt duidelijk waarom zuivel van alle dranken die we consumeren in totaal de grootste klimaatimpact heeft.