Waarom ‘lekker’ zo’n vreselijk woord is

Lekker is een vreselijk woord, meent Reinier Spreen. Met deze zin begint hij zelfs zijn zojuist verschenen boek De taal van smaak. Want wat zegt dat woord nou? Wat voor de een lekker is, kan voor de ander een gruwel zijn. Als je houdt van zure bommen omdat die je doen denken aan je oma met wie altijd naar de markt ging om augurken te eten, dan vind je die ingelegde joekel heerlijk. Een ander rilt van afschuw als hij in een augurk bijt.



De fascinatie van Spreen is geworteld in zijn werk en zijn achtergrond. ,,Ik ben Neerlandicus en daardoor veel met taal bezig. Maar ik sta ook in een biercafé waar we 250 bieren schenken. Om een indruk te geven van de smaak die een gast kan verwachten van een bier stuit je op de taal.’’



Want hoe omschrijf je aan een klant wat je kan verwachten als je het glas aan je mond zet? ,,Zo ontstond het idee van een boek. Want er verschijnt een stortvloed aan kookboeken, wijnboeken en bierboeken, maar de basis - smaak en geur - daar is weinig over te vinden.’’