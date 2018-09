Waarom rookworst uit een felgekleurde verpakking beter smaakt

Voor een paar tientjes slapen in mierzoet chalet van chocolade

20 september Chocoladeliefhebbers opgelet! Het is binnenkort mogelijk om voor een paar tientjes de nacht door te brengen in een vakantieverblijf dat grotendeels is gemaakt van chocola. In het chocochalet, waarin circa 1500 kilo chocolade in allerlei varianten is verwerkt, is volgens de maker ideaal voor een 'heerlijk decadente en bovenal erg smakelijke' korte vakantie.