Waarom te veel sap en frisdrank slecht is voor je lichaam

Op zich is suiker niet slecht. Suiker is gewoon een vorm van energie. Het geeft smaak en calorieën en dat heeft het lichaam nodig, maar zoals met alles: het gaat om de mate. En precies dat is het probleem. Amsterdamse scholieren drinken twee tot drie glazen frisdrank per dag en sommigen drinken het de hele dag door, zo blijkt uit een onderzoek dat deze week verscheen. Het gaat telkens om zo’n zeven klontjes suiker per glas.