Waarom topkok Heston Blumenthal in huilen uitbarstte toen hij een broodje wilde eten

Koken & EtenDe Britse topkok Heston Blumenthal staat bekend om zijn bijzondere experimenten met eten, zoals unieke combinaties van ingrediënten. In zijn nieuwe boek Is dit een kookboek? legt hij uit hoe je op een oneindig aantal manieren tegen koken aan kunt kijken. Hij vertelt over zijn eigen ervaringen met mindful eten.

Een tijd terug kreeg ik tijdens een vliegreis een vliegtuigmaaltijd. De meesten van jullie kennen dat wel. Een dienblad vol plastic bakjes met iets hartigs, iets zoets, wat plastic bestek, zakjes met zout en peper. Niet iets waar je normaal heel erg van geniet.

Maar deze keer besloot ik er anders naar te kijken. Ik nam de tijd voor elk onderdeel van de maaltijd, kauwde aandachtig terwijl ik smaken en aroma’s thuisbracht, en genoot van texturen. Het was verbazingwekkend aangenaam en ik ging er helemaal in op, zoveel zelfs dat ik nog niet klaar was toen de stewardess mijn dienblad weer kwam halen.

Verrijking door vereenvoudiging

Eten kan veel dingen zijn: brandstof, uiteraard, om ons in leven te houden, maar ook een manier om in het huidige moment te leven door je te richten op je zintuigen. Het is geen toeval dat veel welzijnstechnieken, van Oosterse filosofie tot yoga en meditatie, ons aanmoedigen ‘in het moment te leven’.

Met als doel meer waardering te voelen voor de wereld om ons heen, minder afgeleid te worden en ons leven te verrijken door het te vereenvoudigen. Dit kan een positief effect hebben op onze mentale gezondheid en ons geluk. Of dit echt zo is moet je zelf ontdekken. Misschien kun je dat onderzoeken via je eten.

Emotioneel moment

Recentelijk heb ik een ander ‘moment’ ervaren dat nog specialer was en nog meer emotie opriep. Voor een fotoshoot wilde ik naar Hyde Park omdat dit om de hoek ligt van mijn restaurant Dinner By Heston Blumenthal. Pas toen we daar aankwamen herinnerde ik me hoe sterk ik me met die plek verbonden voel. Dat raakte me hard.

Toen ik een jaar of zeven was, woonden we in een armoedige kelderflat in een chique straat. Het park was mijn speeltuin en ik kwam er bijna elke dag. De ene na de andere herinnering kwam omhoog: voetballen met truien als doelpalen, leren fietsen, inbreken in het politiebureau, uit de fontein bij Marble Arch worden gevist en het zand in Rotton Row opeten, om te weten hoe het smaakte.

Quote Wat voor smaken merk je allemaal op? Proef je elk ingrediënt? Werken de ingrediën­ten samen?

Ik had natuurlijk geen idee dat ik ooit een sterrenkok zou worden met een restaurant naast dit park. Dat contrast, en het gevoel dat er veel tijd is verstreken, was overweldigend. Ik was al jaren niet meer in het park geweest en werd overspoeld door gedachtes, gevoelens en nostalgie. Ik barstte in tranen uit. Een moment lang ging ik op in mijn herinneringen en mijn fantasieën, verloren in een droom, en dat allemaal omdat ik ergens een broodje wilde eten.

Mindful een broodje eten

Eten kan die macht hebben als je dat toestaat. Als je dit wilt uitproberen hoef je natuurlijk niet in het vliegtuig te stappen of naar Hyde Park te gaan. Probeer de volgende keer dat je aan je bureau een broodje eet of de koelkast leegtrekt, eens een mindful broodje te maken om te zien wat er gebeurt.

Het gaat niet om wát we eten, maar om hóé we het eten. Ik heb gekozen voor een van de simpelste, meest gegeten, populairste broodjes, omdat ik benieuwd ben hoe dit idee op zijn eenvoudigst uitpakt. Ik kies dus voor een snee witbrood uit de supermarkt, bedekt met boter, dunne plakken Cheddar en nog een snee brood. Je kunt ook een ander soort kaas of brood kiezen of komkommer toevoegen, wat je wilt. Voel je vrij om te doen waar je zin in hebt. Het is jouw broodje en het zijn jouw emoties. Voor mij brengen de geur en het gevoel van brood me al terug naar mijn jeugd.

Quote Als je al de hele ochtend aan het werk bent, heb je vrije tijd verdiend. Zoek een bankje in een park, luister naar de geluiden om je heen

Geschikte setting

Als je je broodje hebt gemaakt of gekocht, is het goed om na te denken over waar je het gaat opeten. Ik denk dat de plaats en context veel invloed hebben op hoe we ons eten ervaren en dus ook op hoe we vinden dat het smaakt. Geef je broodje dus een kans. Zoek een bankje in een park, luister naar de geluiden om je heen, van de ronkende auto’s in de verte tot de fluitende vogels. Sluit je ogen als je wilt. Dan kun je je beter concentreren op je gedachten en zintuigen.

Zintuiglijke ervaring

Voel het pakketje onder je vingers. Hoor het geluid als je het openmaakt. Hoe voelt het brood tussen je vingers? En het contrast van de korst? Hoe ruikt het broodje als je het naar je mond brengt? Ruikt het naar tarwe? Of naar gist?

Wat voel je als het brood zachtjes je bovenlip raakt? Is het zacht? Voelt het net zo tegen je onderlip? Er wordt vaak gezegd dat boeddhistische monniken elke hap minstens dertig keer kauwen, en het is interessant om te zien wat langer kauwen toevoegt aan de ervaring. Maar je hoeft niet te tellen. Het gaat om smaken, niet om cijfers.

Wat voor smaken merk je allemaal op? Proef je elk ingrediënt? Proef je sommige smaken later dan andere smaken? En welke associaties roepen ze op? Voeren ze je mee naar een andere plek of andere plekken? Andere herinneringen? Voor mij is voedsel betoverend. Als we het toelaten, als we die stimulatie toelaten en registreren kan voedsel het leven minder hectisch maken, onze zintuigen concentreren en een gevoel van welzijn oproepen: je voelt je voldaan en niet vol. Je maakt contact met jezelf, waarna stress, zorgen en afleidende of storende gedachten naar de achtergrond verdwijnen. Ik doe dit niet de hele tijd, alleen wanneer ik besluit om mindful te eten.

Het gesis in de pan als je een broodje spek maakt

Wat zoek je in een broodje spek? Het verleidelijke gesis tijdens het bakken. Het onweerstaanbare aroma met zijn magnetische uitwerking. En dan heb je nog die zalige contrasten, gerookt en ongerookt, knapperig en zacht, hartig en een vleugje zoet.

Ik laat me inspireren door Mrs. Beeton voor een extra textuurcontrast. In haar boek Cookery and Household Management staat een recept voor tosti’s, waar ze een stuk toast serveert tussen twee sneden brood met boter. Ze beweert dat het ‘de eetlust opwekt bij langdurig zieken’. Ik weet niet of dat echt zo is, maar als je brood met toast combineert, krijg je een knapperige en een zachte laag die voor iedereen aantrekkelijk is.

Broodje spek

voor 2 stuks

Ingrediënten

4 plakken ongerookte rugspek

6 plakken gerookte ontbijtspek

2 eetlepels olie

20 g gezouten boter

4 sneden witbrood

Voor de saus

2 eetlepels mosterd (liefst van het merk French’s)

2 eetlepels ketchup

2 eetlepels mayonaise

Bereiding

- Leg de plakken spek tussen twee vellen bakpapier.

- Rol het spek heel dun uit met een deegroller, verwijder het bakpapier en snijd de plakken spek doormidden.

- Verhit de olie in een grote koekenpan, voeg alle plakken spek toe en keer ze regelmatig tot ze gaar en knapperig zijn. Haal het rugspek uit de pan en zet dit apart.

- Bak het ontbijtspek nog iets langer tot het knapperig en gekaramelliseerd is.

- Maak intussen de saus. Meng de mosterd, ketchup en mayonaise door elkaar in een kleine kom.

- Bestrijk twee sneden brood met boter en leg ze apart. Rooster de andere sneden brood, bestrijk ze met boter en leg de bacon erop.

- Bedek het geheel met de ongeroosterde sneden brood (dan heb je twee broodjes, elk met brood aan de ene kant en toast aan de andere). Serveer ze direct, met de saus erbij om ze na elke hap erin te dopen. Ook als je deze stap overslaat, heb je een heerlijk broodje.

Als je het spek uitrolt, wordt hij malser en krult hij minder om tijdens het bakken. Omdat hij platter is, raakt een groter deel van het spek de pan zodat hij lekker knapperig wordt. Snel! Smeer de boter erop als het brood nog heet is. Ik vind het heerlijk als boter smelt op de toast. Dit is heel eenvoudig te maken en lijkt op hamburgersaus, maar dan met meer mosterd. Ik gebruik graag mosterd van het merk French’s, de klassieke hotdogmosterd, omdat die zuurder smaakt dan de meeste andere merken en meer lijkt op piccalilly.

Dit fragment is een bewerkte versie van het eerste hoofdstuk van Heston Blumenthals recentste boek Is dit een kookboek? Avonturen in de keuken.

