Waarom vet lang niet zo slecht is als je denkt

Mini frittata's met pancetta

10:00 Ik maak graag gerechten in een kleinere variant. Dus in plaats van een grote frittata uit de pan, maak je deze in kleine ovenschaaltjes. Ideaal, want zo heb je ook geen ovenbestendige pan nodig. Deze versie is op smaak gebracht met pancetta en cheddar, een heerlijke combinatie als je het mij vraagt.