Waarom we dieetadvies van sterren opvolgen (ook als die waardeloos zijn)

Koken & etenBeroemde mensen staan letterlijk in het spotlicht. Dus als zij slank blijven door een nieuw dieet, dan staan veel mensen te trappelen om datzelfde regime te volgen. Ook als zo'n dieet niet zo gezond is.

Kim Kardashian kreeg een wagonlading kritiek van medici over zich heen toen ze in mei van dit jaar een lolly promootte die je hongergevoel onderdrukt. Ze deelt wel vaker berichten over dieetproducten via sociale media, want ze heeft een deal met Flat Tummy Co. Kardashian promoot detoxen. Voorafgaand aan grote evenementen blijft ze in leven met smoothies en valt dan kilo's af. Zangeres Kelly Clarkson viel door een nieuw dieet van Steven Gundry The Plant Paradox - waarbij je geen lectines meer mag eten - flink af.

Volledig scherm © Daniel Kroll Actrice Gwyneth Paltrow besteedt veel aandacht aan haar visie op gezond eten op haar eigen site Goop. Zo geeft de site ruimte aan de arts Linda Lancaster, die mensen van parasieten afhelpt met geitenmelk en kruiden, die volgens haar bijna iedereen wel bij zich draagt. Zelf eet Paltrow supergezond. Geen koolhydraten en geen gluten. Haar zelfverzonnen dieet vertelde ze eens, beperkte zich tot 300 calorieën die waren toegestaan per dag. Een vrouw met een normaal postuur heeft ongeveer 2000 calorieën per dag nodig, bijna zeven keer zoveel.

Zo'n hongerdieet promoot Fajah Lourens in haar boeken ook. Zelf eet ze tijdenlang 1350 calorieën per dag om haar killerbody te krijgen en te behouden. Powerfoodgoeroe Rens Kroes riep twee jaar geleden haar instagramvolgers op om drie weken lang, twee keer per dag een glas klei te drinken. Op haar site staat dat ze zo'n kleikuurtje, dat je lichaam schoon zou maken, af en toe weer eens doet.

Allemaal onverstandige adviezen en in het geval van klei eten zelfs potentieel gevaarlijk, maar zeer verleidelijk om te proberen. Wie wil nou niet het het sterke, slanke lichaam van Faja Lourens of Rens Kroes. Niet zo gek dat van Lourens eerste boek meer dan 200.000 exemplaren werden verkocht. Het tweede boek was ook zeer succesvol en nummer drie - over slank worden na de bevalling - stond eerder dit jaar in de bestseller top 60.

Volledig scherm Rens Kroes. Waarom zijn we geneigd deze gezondheidsadviezen op te volgen? Klei eten zoals Rens Kroes is niet gezond (zelfs gevaarlijk als je te veel binnenkrijgt) en voor de effecten van detoxen zoals Kim Kardishian voorstelt, is geen wetenschappelijk bewijs. We wéten wel dat de sterren geen experts zijn en toch willen we doen zoals zij doen. En slank en gezond zijn als zijn.

Jezelf voor de gek houden

Het zou kunnen zijn dat beroemde mensen ons de weg wijzen die we eigenlijk wel kennen, zegt wetenschapper Steven Hoffman daarover tegen de site Refinery29, maar dan door een sluiproute te nemen. Als we naar sterren kijken, dan komt er een psychologisch proces op gang dat je het best kunt omschrijven als jezelf voor de gek houden. We zijn aangetrokken tot de sterren omdat zij lijken op ons. Of beter gezegd: de beste versie van onszelf. Wie denkt dat Gwyneth Paltrow er blakend van gezondheid uitziet, die zal proberen dit te kopiëren door haar gedrag te imiteren.

Quote Het is in sommige opzichten lastig voor mensen om kritisch te zijn op mensen die zij bewonderen Steven Hoffman

Het klinkt logisch maar het maakt de glanzende influencerswereld wel ingewikkeld. Want als wij iemand bewonderen met wie we het niet eens zijn, dan proberen wij de ruis die dit veroorzaakt in je brein te rationaliseren, legt Hoffman uit. ,,Het is in sommige opzichten lastig voor mensen om kritisch te zijn op mensen die zij bewonderen.'' Het is dan voor je brein prettiger om die conflicterende boodschappen in je hoofd te neutraliseren door het waardeloze advies toch op te volgen.

Berg bagger

Er zijn genoeg medici die de adviezen belachelijk maken. Zo uit Jennifer Gunter, een gynaecoloog in San Francisco, al een paar jaar kritiek op Gwyneth Paltrows site. Ze vindt het onethisch dat iemand die zo'n groot publiek aan zich heeft gebonden op haar site mensen aan het woord laat die dubieuze adviezen geven. Paltrow zelf houdt vol geen adviezen te geven, maar slechts vrouwen te laten zien dat er buiten het reguliere circuit ook andere visies zijn. Maar over het vagina-ei (66 dollar bij Goop) dat meer seksueel plezier zou brengen en zou voorkomen dat de baarmoedermond verzakt, is Gunter duidelijk. ,,Het is de grootste berg bagger die ik op je site heb gelezen sinds vaginaal stomen.''

Sterren moeten zich realiseren welke voorbeeldrol ze hebben. Als zij iets zeggen, zullen mensen luisteren en hun advies kritiekloos opvolgen, zegt Hoffman. In zijn onderzoek naar de invloed van sterren als het gaat om het gezondheidsadvies, noemt hij als voorbeeld Kylie Minogue. Toen bij haar borstkanker werd vastgesteld, ging het aantal mammogramonderzoeken met 40 procent omhoog in Australië. De invloed kán positief zijn. ,,Mensen vertrouwen beroemde mensen hun gezondheid toe'', schrijft hij in het artikel dat naar aanleiding van zijn onderzoek verscheen. ,,Hoewel beroemdheden soms gezond gedrag bevorderen, geven ze soms verkeerde informatie en schadelijke praktijken.''

Quote Aan de andere kant moeten leken de informatie verwerken, zelf nadenken en besluiten of iets onzin is Steven Hoffman