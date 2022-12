Waarom we ieder jaar met kerst weer die garnalencocktail op tafel zetten

Koken & EtenIeder jaar rond de feestdagen houdt het ons weer bezig: wat eten we tijdens het kerstdiner? Vaak kiezen we toch weer voor de welbekende garnalencocktail, rollade of tiramisu. Twee experts leggen uit waarom deze klassiekers zo populair zijn.

,,Het kerstdiner is van oudsher bedoeld om met elkaar te zijn”, vertelt culinair historicus en oprichter van Stichting Culinair Historisch Erfgoedcentrum, Carolina Verhoeven. ,,Vroeger werd er veel op het land gewerkt. In de winter werden de dagen korter, waardoor het werk op de velden verdween en je meer vrije tijd had. Je had daardoor tijd om samen aan tafel te zitten, spelletjes te spelen en van een maaltijd te genieten. Daar hoort lekker eten bij.”

,,Vroeger had je weinig supermarkten in de buurt. Na de Tweede Wereldoorlog kwamen de culinair journalisten in opmars, die schreven voor vakbladen die mensen wekelijks in de bus kregen”, zegt Verhoeven. ,,Zij zijn de dragers van wat wij nu op de klassieke kersttafel hebben staan, want zij promootten toen al de gerechten die nu nog steeds populair zijn.”

,,Vroeger werden garnalen gestoofd of bij een broodmaaltijd of de middagmaaltijd gegeten”, weet Verhoeven. ,,Ze werden destijds pas in maart gegeten, in dat seizoen was de Zuiderzee namelijk nog open. Dat is veranderd toen er na de Tweede Wereldoorlog veel schaarste was en producten moeilijk verkrijgbaar waren.”

De culinair journalisten schreven in die tijd veel over makkelijke en praktisch te bereiden gerechten. Verhoeven: ,,De economie kreeg een boost en populaire damesbladen, zoals Margriet en Libelle, speelden daarop in. Ook op de grote Amsterdamse huishoudbeurzen kwam een enorme run. Je zag dat gemak en tijdsduur belangrijk was. Kijk maar naar de Tupperware-bakjes. De kerstmenu’s kon je voorbereiden en in zo’n bakje luchtdicht en veilig in je koelkast doen.”

Makkelijke kerstgerechten

We kiezen nog altijd graag voor het gemak en wat we gewend zijn. ,,Een garnalencocktail kun je van tevoren maken en in de koelkast zetten. Rollade zet je in de oven, zo kan degene die kookt ook een beetje meedoen met het feest. De tiramisu is een koelkastgerecht, dus ook dat is een makkelijk toetje dat je al kunt voorbereiden”, zegt culinair journalist Onno Kleyn.

Volgens Verhoeven eten we tijdens de feestdagen graag vlees vanwege de luxe die het uitstraalt. ,,Vroeger kwam rollade na de novembermaand slachtmaand, in die periode had je grotere lappen vlees. Die werden toen al gekruid, voorbereid en gebonden om als rollade de kerst in te gaan.”

,,In de jaren 50 en daarvoor had je zeker niet dagelijks vlees op tafel”, gaat Verhoeven verder. ,,Dat is zo gegroeid door de journalisten in de gastronomie. Dat maakt die rollade ook zo luxe, want het is een groot stuk vlees. Hierdoor wist je dat het een lange braadtijd nodig had en dat er dus aandacht aan was besteed. Als je dan aan tafel zat wist je dat het echt iets was om van te genieten.”

Welke toetjes eten we veel met kerst?

,,De tiramisu heeft een belangrijke rol voor het nagerecht”, meent Verhoeven. Het doet volgens haar denken aan vakantie en mooie herinneringen van lekkere gerechten in het buitenland. ,,Daarnaast is tiramisu een betrekkelijk makkelijk gerecht dat zelfs in de kleinste keukens te maken is. Je hebt dus het zoete, het idee van het reizen en de herinneringen aan een mooi moment uit het verleden op de vakantie.”



Het toetje is overigens niet zo oud als de garnalencocktail of rollade. We eten het Italiaanse dessert in Nederland ongeveer sinds de jaren 80.

Wat zijn de populairste kerstgerechten van 2022?

De garnalencocktail, rollade en tiramisu zijn dus al lange tijd populaire klassieke gerechten die we nog altijd graag op tafel zetten. ,,Bij een ouderwets feest als kerst horen ook ouderwetse gerechten, want bij belangrijke gelegenheden worden mensen conservatief”, verklaart Kleyn.

,,Je gaat dan niet experimenteren met gerechten, je doet het op de ouderwetse, klassieke manier. Dat zit er nou eenmaal in bij de mensen. Vertrouwde gerechten eten komt ook het feest en de gezelligheid ten goede. Je wil eten wat je gewend bent en geen rare, nieuwe smaken voorgeschoteld krijgen.”

Desondanks is er wel een verandering te zien in wat we eten tijdens kerst. ,,We houden ons steeds meer bezig met groen, lokaal en duurzaam”, zegt Verhoeven. Ook in de kersteditie van Allerhande is deze verandering terug te zien: dit jaar staan er 62 procent meer vegarecepten en 16 procent meer veganrecepten in dan vorig jaar. Albert Heijn biedt dit jaar ook een digitaal vegankerstmagazine.



Kleyn noemt het stijgende groenteaanbod ‘politiek correct’. ,,Je zal zien dat alleen de diehard vegetariërs en vegans dat tijdens kerst zullen eten.”

