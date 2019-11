Waarom we negen maanden per jaar oude uien eten

Koken & eten Deze Taiwanese ‘lekkernij’ ruikt naar vuile sokken en koeienpoep

16 november Ooit gehoord van stinky tofu? Waarschijnlijk niet, in Nederland moet je wel heel erg je best doen om het op je bord te krijgen. In Taiwan en in China is deze beschimmelde tofu echter een ware delicatesse en tref je het penetrant ruikende gerecht veelvuldig aan op een avondmarkt.