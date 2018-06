Waarom we zo dol zijn op toast met avocado

Foto's van het brein

Voedselorgasme

Maar waar komt deze reactie in onze hersenpan vandaan? Daarvoor verwijst Small naar het dieet van onze voorouders. Zij leefden vooral van planten en rauw vlees. In vergelijking zijn we tot in de afgrond verwend op het gebied van voeding. ,,Thuis, op restaurant en in de supermarkt vinden we heel gemakkelijk combinaties van voedingsstoffen die vroeger niet mogelijk waren'', reageert de wetenschapster.

Daarom is ons brein volgens haar nog steeds in extase als we een pizza, toast met avocado of andere gelijkaardige lekkernijen voorgeschoteld krijgen.