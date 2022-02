Waarom whisky een beter rendement heeft dan goud en olie

Waarom is whisky zoveel waard eigenlijk?

,,De vraag is groter dan het aanbod. Daar komt bij dat er tijd en dus geld nodig is om whisky te laten rijpen. Hoe langer in het vat, hoe ouder, hoe duurder. Er zijn speciale whiskyedities die op veilingen tonnen opbrengen en van verzamelaar naar verzamelaar gaan.”



Wilt u die kant ook op met uw Vink-whisky?

,,Een beetje. De investering zit ’m in de vaten, die je twee, drie jaar moet wegleggen. Daarom hebben we certificaten uitgegeven. Daarmee teken je in op een whisky, en als ie klaar is koop je de fles met korting. We willen gaan werken met bijvoorbeeld amarone-, rum- en biervaten.”



Hoe kwam u erbij om whisky te gaan maken?

,,We maakten al een jenever, Kever, en in dezelfde distilleerderij hebben we een jaar of zeven geleden een vat moutwijn neergelegd. Toen maar wachten. Dat is onze Triple Wood geworden, gelagerd op bordeauxvaten, daarna bourbon, dan weer bordeaux.”