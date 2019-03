Waarschuwing: kinderkoekjes bestaan voor groot deel uit suiker

Het Voedingscentrum begint vandaag een campagne op social media om consumenten te wijzen op de grote hoeveelheid suiker die in de vrolijk verpakte koekjes schuilt. Het kenniscentrum analyseerde 300 verschillende soorten uit de supermarkt en zegt weinig vrolijk te worden van de resultaten, omdat 82 procent van de koekjes voor meer dan een kwart uit suiker bestaat. Sommige bestaan zelfs voor bijna 40 procent uit suiker. Jasper de Vries legt uit. ,,Kinderkoekjes staan niet in de Schijf van Vijf, want ze bevatten weinig nuttige voedingsstoffen zoals vezels, vitamines en mineralen. Hoewel sommige koekjes wel voldoende voedingsvezels bevatten, zit er vaak ook veel suiker in de koekjes en weinig tot geen vitamines of mineralen.”

Gezondere tussendoortjes

Niet meer aan de kinderen geven dus? ,,Je kunt beter gaan voor gezondere tussendoortjes zoals fruit, rozijntjes, snackgroenten of een volkoren cracker", adviseert De Vries. ,,Wil je toch een koekje, kies dan voor een kleine portie; bijvoorbeeld 1 koekje in plaats van 2 als er 2 koekjes in 1 verpakking zit (wat vaak het geval is).”



De Vries wijst op het bestaan van de app ‘Kies-ik-Gezond?’-app. ,,Daarin zie je in één oogopslag wat er in een product zit en of het in de Schijf van Vijf past.”



De kleurige verpakking maken de koekjes erg aanlokkelijk voor de kleintjes. Het afbeelden van hun idolen zoals Maja de Bij en Dora zijn vanaf deze maand verboden op verpakkingen.