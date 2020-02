Waarschuwing: loempiavellen Tee Yih Jia bevatten melkbestanddelen

Koken & eten Nooit eerder was productie van biologi­sche voeding wereldwijd zo groot

12:30 Nooit eerder aten we wereldwijd zoveel biologische voeding als in 2018. Dat blijkt uit nieuwe cijfers die de sector vandaag bekendmaakt. Het gaat om een record als het gaat om hoeveelheid land dat in gebruik is én om de handel.