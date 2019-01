Waarschuwing: zes soorten worst mogelijk besmet met salmonella

Het gaat om een mogelijke besmetting met de salmonellabacterie type Gold Coast die vorige maand in een slachterij is gevonden. Vorige maand haalden Aldi en Jumbo al vleeswaren uit de handel vanwege een potentiële besmetting.

Nu is het de Hoogezandse worstenmaker die een veiligheidswaarschuwing afgeeft. Het gaat om gekruide metworst met tenminste-houdbaar-totdatum van 31 januari van dit jaar, drogemetworst met kruidnagel (eveneens 31-01-2019), Groninger droge metworst (31-01-2019), Italiaanse worst (31-01-2019), Peperworst (31-01-2019) en Spaanse worst (10-02-2019).

Een slachthuis deed begin juni een aanpassing in het slachtproces waardoor het vlees minder werd verhit dan eerst. Hierdoor kreeg de salmonellabacterie kans om te overleven. Het bedrijf heeft de verhitting op 24 oktober weer aangepast. Het vlees dat tussen 4 juni en 24 oktober is afgezet, kan besmet zijn.



De kans op besmetting is niet zo groot, maar er zijn enkele tientallen ziektemeldingen binnengekomen.