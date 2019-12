Wakker Dier: Jumbo en Albert Heijn verkopen kwartelleed uit buitenland

Volgens Wakker Dier is het grootste probleem in de kwartelhouderij het gebrek aan regelgeving. Zo is in Europa niet bepaald hoeveel kwartels per vierkante meter mogen worden gehouden. Daardoor leven veel kwartels in overvolle stallen, wat tot stress en verwondingen bij de dieren leidt.



Door de beperkte ruimte waarin de vogels - die zich van nature graag verstoppen in velden of struiken - leven, lijken hun stallen op die van plofkippen. ,,Een kwartel met mazzel krijgt een ansichtkaart aan ruimte’’, zegt Anne Hilhorst van Wakker Dier. ,,Zelfs een kwartel met keurmerk leeft met 62 soortgenoten per vierkante meter.’’