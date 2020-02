Wakker Dier vindt zuivelreclame misleidend: ‘Bol van onwaarheden’

Het gaat om de campagne Nederland draait op zuivel van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO). De dierenwelzijnsorganisatie vindt dat de campagne drijft op ‘misleidende en onjuiste informatie’. Het gaat om ‘bijna dertig potentieel onjuiste claims', zo laat Wakker Dier weten. De NZO creëert een fantasie om zuivel te verkopen, stelt Anne Hilhorst van Wakker Dier in een verklaring die vandaag wordt verstuurd naar de pers. Consumenten zouden op die manier op het verkeerde been worden gezet.

Wakker Dier stelt al jaren de veeteelt aan de kaak. Onlangs werd de organisatie in het gelijkgesteld door de Reclame Code Commissie omdat de claim van Albert Heijn - dat de AH-kip meer ruimte had - misleidend was. Albert Heijn is bezig de verpakking aan te passen .

Ander pijnpunt is volgens Wakker Dier de onterechte indruk dat de sector zo duurzaam is. Zo zouden studies van onder andere het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, het Planbureau voor de Leefomgeving en de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties laten zien dat een voedingspatroon met meer zuivel juist zorgt voor méér uitstoot van broeikasgassen, stikstof, verlies van biodiversiteit en landgebruik. ‘Van alle landbouwsectoren heeft de zuivelsector hierin veruit de grootste bijdrage", schrijft Wakker Dier.

Een van de andere klachten is de stelling in de video dat een koe weleens ziek wordt. Weleens? Dat is onjuist, misleidend en daarmee oneerlijk, schrijft Wakker Dier aan de RCC. ‘Door de focus op extreem hoge melkproductie hebben veel koeien jaarlijks last van één of meer productieziekten. Zoals het woord productieziekten al uitdrukt gaat het hier om ziekten die rechtstreeks verband houden met de intensieve wijze waarop de dieren voor economisch profijt worden gehouden. De uiting dat een koe ‘weleens ziek wordt’ is misleidend, omdat daarmee het causale verband tussen de wijze van houden en de ziekten wordt ontkend.’