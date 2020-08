Wanneer moet die plastic snijplank in de vuilnisbak?

Koken & EtenDe zomer is een goede tijd om klusjes op te pakken die maar bleven liggen. Zoals de plastic snijplanken in je keuken. Zijn die aan vervanging toe?

Aan het gebruik van plastic snijplanken in de keuken zitten veel voordelen: ze zijn vaak goedkoop, ze kunnen in de vaatwasser en ze zijn licht. Fijn is ook dat je er geen onderhoud aan hebt. Houten planken mogen niet in de vaatwasmachine en moet je ook nog eens regelmatig onderhouden met olie. Glazen snijplanken zijn af te raden omdat je messen eerder bot worden op hard materiaal.

Jammer genoeg kleven er ook nadelen aan plastic snijplanken: er komen na verloop van tijd vaak vlekken op en in de sneden van het mes kunnen bacteriën gaan broeien. Daarom is het verstandig om meerdere planken te gebruiken, adviseert het Voedingscentrum.



Gebruik er eentje alleen voor rauw vlees, eentje voor vis en eentje voor groenten. Dat is een handige manier om kruisbesmetting te voorkomen. In restaurantkeukens zijn daar zelfs regels over: een rode snijplank voor rauw vlees, een blauwe voor vis, een groene voor groenten en fruit, een gele voor gevogelte, een bruine voor gaar vlees en een witte voor kaas en brood.

Groeven

Het is lastig te zeggen wanneer je de plank moet vervangen, zegt een woordvoerder van het Voedingscentrum. ,,Zolang de plank glad is en makkelijk schoon wordt, is het in principe een goede snijplank. Wanneer je er veel op hebt gesneden en de plank vol diepe groeven zit, kun je beter een nieuwe kopen. In die groeven gaan bacteriën zitten, die lastig weg te krijgen zijn.’’



Als de groeven diep zijn, vaak is dat na een jaar, en het moeilijker wordt de snijplank schoon te krijgen, kun je beter een nieuwe kopen.

