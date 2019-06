Warm weer op komst: pas op met eten dat je op tafel zet

,,Bacteriën groeien het snelst op bepaalde voedingsmiddelen als ze zich in de gevarenzone van 5 tot tot 57 graden Celsius bevinden”, vertelt voedingswetenschapper Janilyn Hutchings. En dan gaat het niet alleen over vleeswaren, zuivel en eieren, maar ook onder meer over bladgroenten, gesneden tomaten en gekookte groenten. ,,Eigenlijk kan alles wat rijk is aan eiwitten of koolhydraten, vloeibaar is, neutraal tot lichtzuur, een risico vormen. Als je dus niet wil dat je feest eindigt met een voedselvergiftiging, moet je stappen ondernemen om het veilig te houden.”



Maar hoelang mag je je voedingswaren dan buiten laten staan? ,,In het algemeen kan je voedsel slechts 2 uur buiten laten liggen voordat het slecht wordt. Vanaf dan vermenigvuldigen de bacteriën zich snel tot een onveilig niveau”, aldus Hutchings.